Între alegeri

A alege în a organiza în decembrie sau a amâna pentru la anul alegerile parlamentare.

A alege între luarea unor măsuri mult mai restrictive împotriva extinderii infectărilor.

A alege între a lăsa toţi credincioşii care vor să se închine la racla cuvioasei Parascheva de la Iaşi sau a limita numărul de pelerini.

Traversăm una dintre cele mai tensionate perioade în care se poate alege o soluţie logică sau a se lăsa lucrurile să se desfăşoare de la sine. Dar ce înseamnă „logic” în această perioadă? Cine este depozitarul soluţiilor adecvate?

Depinde din ce parte priveşti lucrurile. Greu de crezut, dar adevărat, oamenii îşi formează opiniile despre pandemie, despre alegeri, despre pelerinajul de la Iaşi, în general despre orice problemă, în funcţie de opţiunile politice.

Votanţii sau simplii simpatizanţi ai partidelor de opoziţie vor să fie amânate alegerile, vor să nu se închidă restaurantele, teatrele, vor să fie lăsată lumea să se închine la moaştele cuvioasei Parascheva, în timp ce votanţii, susţinătorii partidelor de dreapta, a actualului guvern, vor să se instituie măsuri de protecţia anti-covid mai dure, vor să fie organizate alegerile în decembrie, vor să fie limitat numărul pelerinilor de la Iaşi.

Cum se face că gândirea oamenilor a ajuns să fie atât de mult influenţată de factorul politic? Este o întrebare al cărui răspuns nu-şi doresc să-l afle cei direcţi vizaţi, adică noi toţi.

Cu toate că influenţează într-o măsură atât de mare comportamentul social al populaţiei, în mod paradoxal partidele nu reuşesc să-i convingă pe alegători să se prezinte la vot. În cel mai bun caz, prezenţa la alegeri este în jur de 50%, dar poate varia şi în jurul unui procent de 40%, mai mare la locale, mai mică la parlamentare.

S-ar putea trage de aici concluzia că numai aproximativ jumătate din populaţie se află sub hipnoza factorului politic. În realitate, omul fiind un animal politic, întreaga populaţie are opinii politice şi se raliază unui grup sau altui grup.

Pornind de la aceste constatări, care desigur, nu au putere de lege, putem face anumite previziuni de ordin politic. Aşa, spre exemplu, Kelemen Hunor s-a declarat pentru amânarea procesiunii de la Iaşi, în jurul raclei cuvioasei Parascheva. Cum şi guvernul avea aceeaşi idee, nu atât de radicală încât să o interzică, dar cu un control sever al pelerinilor, ar rezulta că UDMR este în aceeaşi tabără cu PNL. Se poate deduce că vor face împreună viitorul guvern? Nu. Pentru că UDMR se pronunţă împotriva închderii teatrelor şi restaurantelor.

Subiectul poate fi dezvoltat. Un preot afirma cu toată convingerea că oamenii nu se pot îmbolnăvi dacă intră în contact cu relicvele unei sfinte ca Parascheva. Ne aflăm deja în zona misticismului absolut.

O metaforă foarte reuşită i-a ieşit lui Kelemen Hunor pe marginea pelerinajului de la Iaşi: „Nu se supără Dumnezeu dacă un an nu faci pelerinaj.” Frumos spus. Şi s-ar părea că Dumnezeu nu s-a supărat pentru că pelerinajul de la Şumuleu Ciuc nu a amai avut loc în acest an. Din cauza pandemiei pelerinii au fost rugaţi să fie prezenţi doar cu sufletul. Merită remarcat faptul că biserica nu guvernul a luat decizia de oficiere a slujbei de Rusalii fără cei peste o sută de mii de pelerini care participă de regulă în fiecare an la Şumuleu Ciuc.

Prin simetrie, tot biserica ar trebui să-i oprească pe pelerini să se perinde în faţa raclei sfintei Parascheva. Ceea ce s-a şi întâmplat.

Explozia de infectări din toate ţările europene impun măsuri mult mai severe. Parafrazându-l pe Kelemen Hunor, am putea spune că nu moare lumea dacă stă în case câteva luni de zile. Nu a murit lumea când oamenii stăteau în peşteri. Nu a murit lumea când se oprea curentul electric şi căldura, când programul televiziunii naţionale ţinea două ore, iar oamenii se închinau la moaştele demonice ale cuplului Ceauşescu. Dar atunci, spre deosebire de acum, nu aveai posibilitatea de a alege.

Prin urmare să ne bucurăm că avem şansa de a alege. De a alege să purtăm sau nu mască, să ne spălăm sau nu pe mâini, să mergem sau să nu mergem la vot, dar să ni se permită să-i înjurăm deopotrivă şi pe cei care vor câştiga şi pe cei care vor pierde.