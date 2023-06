Într-un an, 2.484 de români au ajuns la urgenţe pe fondul consumului de droguri

Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri este marcată în fiecare an la 26 iunie, dată stabilită de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia 42/112 din 7 decembrie 1987 cu scopul de a contribui la creşterea gradului de conştientizare al populaţiei cu privire la problema majoră pe care o reprezintă abuzul şi traficul ilicit de droguri pentru sănătate.

Zeci de milioane de oameni din întreaga lume suferă din cauza afecţiunilor cauzate de consumul de droguri.

Adicţia este o condiţie medicală care afectează creierul şi schimbă comportamentul.

Persoanele care suferă de dependenţă de droguri au adesea una sau chiar mai multe probleme de sănătate asociate, precum afecţiuni pulmonare, cardiace, accidente vasculare cerebrale, cancere sau afecţiuni mintale (anxietate, depresie etc). Consumul de droguri poate să crească riscul de contractare a unor boli infecţioase, precum HIV, hepatită B şi hepatită C în situaţia în care drogurile sunt administrate folosind aceeaşi seringă şi să determine adoptarea unor comportamente la risc (ex. act sexual neprotejat).

Folosirea de droguri ilicite influenţează capacitatea de conducere auto pe drumurile publice fapt ce creşte riscul accidentelor produse de persoane care folosesc aceste substanţe.

Consumul de droguri se asociază cu violenţa domestică, ce poate îmbrăca diferite aspecte< agresiune fizică, agresivitate verbală şi psihologică, abuz sexual, constrângere economică, toate acestea putându-se manifesta atât in familie cât şi în relaţia cu alte persoane.

Abordarea terapeutică a adicţiei reprezintă o provocare, deoarece implică echipe multidisciplinare care să ia în considerare atât afecţiunile existente, consecinţele acestora pe termen lung cât şi susţinerea în timp a rezultatelor pozitive obţinute.

Persoanele afectate de adicţie întâmpină probleme în ceea ce priveşte oprirea sau controlul consumul de droguri, chiar dacă ştiu că acestea sunt dăunătoare. Depăşirea dependenţei nu este o simplă încercare de a rezista tentaţiei sau o chestiune de voinţă, recuperarea implicând tratament medicamentos pentru a depăşi nevoia de a consuma drogul şi sevrajul, dar şi alte forme de terapie.

Chiar dacă necesită măsuri complexe, recuperarea rămâne posibilă.

Pe termen lung trebuie avute în vedere atât prevenirea recăderii şi reducerea riscurilor asociate consumului de droguri cât şi menţinerea motivaţiei privind reintegrarea socială a persoanei afectate de consumul de droguri, prin asigurarea de activităţi de educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi orientare profesională.

În România, conform raportului elaborat de Agenţia Naţională Antidrog (ANA) în anul 2021, la nivel naţional, 2484 de persoane au beneficiat de servicii medicale de urgenţă în urma consumului de substanţe psihoactive, aproximativ jumătate dintre solicitări fiind înregistrate pe fondul consumului de droguri ilicite şi s-au înregistrat 25 de decese direct asociate consumului de droguri.

Lipsa de cunoştinţe despre droguri şi consecinţele utilizării acestora rămân printre factorii principali care cresc vulnerabilitatea oamenilor. Acordarea de suport în special tinerilor, dar nu numai, – pentru a evita începerea utilizării substanţelor psihoactive, reprezintă modalitatea de prevenţie cea mai indicată. Obiectivul principal al prevenţiei iniţierii consumului acestor substanţe este de a asigura o dezvoltare sănătoasă a copiilor şi tinerilor, astfel încât aceştia să îşi dezvolte abilităţile şi potenţialul pentru a deveni membri sănătoşi, activi în comunitate şi societate.

“Informează-te! Spune NU drogurilor! Împreună putem lupta împotriva drogurilor!”, este mesajul direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare.