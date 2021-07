Intim Torna Illegál, Kowalsky meg a Vega şi Zorán vin la Zilele Partium (18-22 august)

Zilele Culturale Maghiare Partium se află în faţa ediţiei cu numărul 20. În anul 2021, totul este programat să se desfăşoare în perioada 18-22 august. Locaţia principală va fi Grădina Romei cu târgul produselor sătmărene, diferite programe, concerte, evenimente pentru copii şi nu numai.

Dar în timpul săptămânii vor fi şi alte activităţi la Teatrul de Nord, Muzeul de Artă, evenimente culturale, expoziţii, concerte de muzică clasică, prelegeri istorice. Capul de afiş al ediţiei care marchează două decenii va fi concertul lui Zoran, un artist extrem de îndrăgit în Satu Mare.

Pentru a transmite mai multe informaţii publicului sătmărean, organizatorii i-au invitat marţi pe jurnalişti la o conferinţă de presă. Ea s-a organizat lângă lacul din Grădina Romei.

“Anul care a trecut a fost unul dificil pentru toată lumea, mai ales pentru organizatorii de evenimente. Nu am vrut să întrerupem această tradiţie şi acum ajungem la ediţia cu numărul 20, pe care sperăm să o sărbătorim aşa cum se cuvine. Vom avea locaţia principală în Grădina Romei, dar vom ocupa şi spaţiul de la Turnul Pompierilor. Încă mai avem discuţii pentru concertele mai mari, deorece este nevoie de spaţiu suficient pentru public”, a declarat Zoltán Barta, organizatorul principal.

Deocamdată nu s-a făcut public programul complet al Zilelor Culturale Partium. Dar mai sunt câteva săptămâni până la start.

“E greu de estimat câţi spectatori vor putea participa. Sperăm ca reglementările în vigoare în acea perioadă ne vor permite să organizăm cum trebuie concertele majore. Dacă vor fi restricţii, atunci vom limita numărul participanţilor. Vom respecta toate măsurile care vor fi `n vigoare la acea dată, privind prevenirea epidemei, distanţare socială, evenimentele în spaţii închise vor fi obligatoriu cu măşti şi evident, dacă se va impune o limită de participanţi, atunci vom găsi soluţii să fie controlat numărul participanţilor, adică accesul să se facă prin înregistrare”, a subliniat Péter Szőcs, preşedintele Fundaţiei Identitas, entitatea responsabilă pentru organizare.

Concerte cu artişti mari

Organizatorii îşi propun şi în acest an să mulţumească toate categoriile de vârstă. Totodată, s-a precizat că Zilele Culturale Partium se organizează pentru toţi sătmărenii.

“A fost nevoie de o comunicare foarte bună între organizatori şi artişti, fiind un an greu pentru ambele părţi. Am reuşit să ducem la capăt întocmirea unui program pentru toate categoriile de vârstă. Primul principiu după care ne-am ghidat a fost să existe trupe pentru toate categoriile de vârstă. Apoi, lângă trupele mari din Ungaria şi România, care vor urca pe scena de la Zilele Culturale Partium, vrem să fie şi trupe locale, să le promovăm cu ocazia acestui eveniment. Deocamdată comunic numele a trei trupe mari cu care am reuşit încheiem contracte: Intim Torna Illegál, Kowalsky meg a Vega şi Zorán. Artistul din urmă a fost de mai multe ori în Satu Mare şi este preferat de toate categoriile de public de aici”, Zsolt Kovács, responsabilul pentru concerte din echipa de organizare a Zilelor Culturale Partium.

În Grădina Romei se doreşte şi prezentarea unor produse sătmărene, chiar se doreşte ca acolo să fie exclusiv produse sătmărene.

“În 2019 am derulat prima oară acest proiect, de produs sătmărean, în cadrul Zilelor Culturale Partium. Între timp am reuşit să-l înregistrăm la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. În doi ani am participat la multe evenimente. Tot în acest timp am şi organizat diferite evenimente chiar în Grădina Romei. Suntem foarte încântaţi pentru că putem să participăm şi anul acesta la acest eveniment renumit din Satu Mare. Sperăm să fim şi anii următori parteneri alături de Fundaţia Identitas”, a adăugat Dalma Simon, reprezentanta mărcii Produs Sătmărean.

Organizatorii ediţiei din acest an ai Zilelor Culturale Partium mai pregătesc publicului sătmărean câteva surprize, nedezvăluite cu acest prilej.