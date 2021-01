Interviuri la antrenament, la CSM Satu Mare! (Foto)

Liga Naţională de baschet feminin a luat o scurtă pauză după primele 5 turnee. Este şi motivul pentru care ne-am gândit să le vizităm la un antrenament pe fetele de la CSM Satu Mare. Aşa că vineri, 15 ianuarie, ne-am deplasat la sala LPS “Ecaterina Both” de pe strada Ady Endre.

Baschetbalistele se pregăteau pentru partea a doua sezonului, iar câteva dintre ele ne-au vorbit despre meciurile de până acum şi planurile de viitor. Aşa că am discutat cu Adina Pop – sătmăreanca cu cele mai multe minute de la echipă, în sezonul 2020-2021, Claudia Cuic-Pop – sătmăreanca revenită de curând la CSM, Bria Goss – americanca care în SUA a îmbrăţişat meseria de reporter şi analist sportiv la Indiana Fever, Andreea Huţanu – căpitanul CSM-ului, revenită recent după o accidentare şi Maikel Lopez – antrenorul echipei originar din Insulele Canare.

Declaraţii

Adina Pop: Începutul de an 2021 regăseşte echipa CSM Satu Mare într-o notă foarte bună, mai ales după ultimul turneu pe care l-am avut la Sepsi. Deşi nu am venit victorioşi de acolo, a fost un meci foarte bun şi se poate mult mai bine. S-a demonstrat că dacă jucăm ca o echipă, cu siguranţă o să facem o figură foarte frumoasă. Cu noul sistem a fost ciudat de la început. Cel mai rău lucru, ne este dor de fani! Ne-ar plăcea să fie alături de noi, dar ne conformăm cu situaţia. Este ciudat şi obositor să joci două zile la rând. Dar preferăm să jucăm decât să stăm. Pandemia a afectat mulţi sportivi. Este greu să stai deoparte de teren, să nu te poţi antrena, aşa că noi apreciem că, totuşi, se joacă campionatul. Este un sezon ok, dar este clar că sunt două favorite, noi şi Sepsi. Celelalte echipe sunt destul de bune, dar noi suntem favorite. Pentru următoarele locuri aş spune că se bat Aradul, Braşovul, Clujul. Îmi doresc să luăm capionatul în acest sezon.

Claudia Cuic-Pop: Mă bucur să fiu aici! Da, am o fiică de trei luni şi de aceea am ales să joc acasă pentru că este mult mai uşor având şi ajutorul familiei, soţul este aproape. Oarecum, în perioada aceasta, pentru mine familia este pe primul loc. Nu pot să-mi pun lumea în cap şi să mă duc în Turcia, sau în altă parte, aşa că Satu Mare este o opţiune foarte bună pentru mine şi sper să şi câştigăm campionatul de data aceasta. Evident nu sunt în cea mai bună formă a mea, dar profit de situaţia cu Covidul, este o parte pozitivă pentru mine deoarece mă ajută să-mi intru în formă. Mai avem încă o lună până vom juca în Cupa României, ceea ce este foarte bine pentru mine. Pot să am anumite antrenamente şi unele meciuri ca să pot să intru în formă. Deocamdată am făcut foarte puţine antrenamente ca să pot să mă pronunţ despre echipa CSM Satu Mare, nu cunosc aşa bine campionatul, dar mi se pare o echipă bună, închegată. Cu siguranţă avem puncte la care trebuie să muncim mai mult ca să putem să obţinem acel titlu. Deocamdată, cu CSM avem contract până la finalul sezonului, după care vom vedea. Dacă totul decurge bine, poate vom prelungi şi pe anul următor. Dar nu se ştie deocamdată nimic. Nu ştim când jucăm, dar cu siguranţă la Cupa României voi juca.

Bria Goss: Îmi place aici în Satu Mare! A fost puţin mai greu cu acomodarea din cauza restricţiilor anti-Covid. Este un oraş frumos şi chiar dacă nu ne-am întâlnit cu spectatorii, am avut parte de o primire călduroasă din partea colegelor şi a persoanelor din staff-ul tehnic. Până acum, sezonul a fost destul de interesant. Din nou, din cauza pandemiei. Echipa s-a omogenizat şi tot creştem. Începutul de sezon a fost unul foarte bun, devenim tot mai puternici şi mai buni. Campionatul are echipe valoroase, puternice. Noi încercăm să ne dezvoltăm, ne antrenăm continuu şi nu contează cu cine jucăm, noi încercăm să dăm totul pe teren la fiecare meci. La Sfântu Gheorghe am avut un început foarte bun, dar un joc are multe momente şi contează cum le gestionezi. Sunt curioasă cum ne vom descurca la meciul următor.

Andreea Huţanu: Este un sezon diferit pentru noi, în primul rând pentru ca fanii nu pot fi alături de noi, sistemul competiţional s-a schimbat foarte mult. Este foarte greu pentru noi jucând două meciuri unul după altul, dar ne-am adaptat destul de repede. Sincer, primul meci cu Sepsi a fost mai bun decât mă aşteptam. În ultimele sezoane, primele meciuri cu Sepsi le-am pierdut la o diferenţa mai mare. Tind să cred că este un pas înainte pentru noi şi, de ce nu, anul acesta să câştigăm Cupa şi campionatul.

Maikel Lopez: Mă simt foarte bine în Satu Mare! Este un oraş care îţi intră în suflet. Am fost aici şi în urmă cu doi ani şi chiar dacă am mai avut contract în China, am ales să revin aici. Începem încet, încet să ne găsim pe teren. Avem o echipă competitivă. Este un club care are obiective măreţe, iar dorinţa de joc se simte la jucătoare, chiar la antrenamente. Atmosfera este foarte bună. Am ştiut că va fi greu primul meci cu Sepsi, fiind o echipă care s-a întărit pentru Euroligă. Fiind la primul meci din sezon, chiar dacă nu am câştigat, ne-am propus să ne ridicăm la nivelul lor. Recunoaştem că ne lipseşte publicul din Satu Mare. Este foarte important! În urmă cu doi ani, la prima mea experienţă aici, ne-a împins mereu de la spate. Dacă întâmpinam unele probleme, spectatorii ne ajutau să trecem peste ele. Sigur că mi-aş dori să fie şi acum spectatori în tribune. Dar sunt conştient de pandemie, am trăit-o chiar de la început în China. Ne-am dori ca la meciurile din playoff să avem fanii alături, mai ales la Final 4 – Cupa României, fază finală pe care vrem să o aducem la Satu Mare.