Interviu cu Szabolcs Nagy, candidat UDMR la Camera Deputaţilor

– Domnule Szabolcs Nagy, ce măsuri consideraţi că trebuie luate pentru combaterea epidemiei de Covid?

– În calitate de administrator public, iar acum de şef de cabinet al preşedintelui Csaba Pataki şi de preşedinte al CA al Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare am fost implicat în această luptă încă de la început. Consider că am reuşit să gestionăm bine la Satu Mare această luptă, chiar dacă presiunea pe sistemul sanitar a fost şi este în continuare foarte mare. UDMR a elaborat un pachet de măsuri de protecţie pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus şi împotriva unui colaps economic previzibil. Reducerea riscurilor este obiectivul nostru principal. Din acest motiv, propunerile noastre lasă la latitudinea comunităţilor locale să impună restricţii suplimentare şi totodată lasă la latitudinea părintelui decizia participării copilului la educaţia faţă în faţă. Suspendarea funcţionării pieţelor alimentare din spaţiile închise a fost o lovitură severă pentru producătorii autohtoni.

– Cum pot fi ajutate comunităţile locale în această luptă?

– Măsurile epidemiologice şi restricţiile locale nu trebuie să fie decise la nivel central, ci administraţiile locale şi direcţiile judeţene de sănătate publică să decidă în cazul suspendării activităţilor economice şi educaţionale sau al carantinării localităţilor.

– Consideraţi că se testează suficient în această perioadă?

– Noi am încercat să creştem cât mai mult capacitatea de testare. Putem obţine o imagine reală a numărului de infectări numai dacă efectuăm suficiente teste, pe baza anchetelor epidemiologice. Testarea trebuie extinsă la persoanele potenţial infectate, identificate pe baza anchetelor epidemiologice, deci este necesară elaborarea unui nou protocol de testare. Astfel este necesară introducerea testării săptămânale gratuite pentru medicii de familie, personalul din sistemul de sănătate şi creşe, precum şi pentru profesori, după redeschiderea şcolilor şi a grădiniţelor.

– Consideraţi că trebuie redeschise şcolile?

– Elevii se află într-un mediu controlat, iar cadrele didactice fac tot posibilul să respecte normele de sănătate publică. Supravegherea şi evaluarea zilnică a stării de sănătate pot fi, de asemenea, rezolvate, iar în caz de infecţie, mediul pacientului poate fi monitorizat mai uşor. Dacă se constată că cineva prezintă simptome, va fi notificat imediat medicul de familie şi autorităţile competente. Totodată, părintele ar trebui să aibă dreptul de a decide dacă doreşte ca copilul său să participe la educaţia faţă în faţă sau să urmeze cursurile în sistem online. Trebuie sprijiniţi părinţii ai căror copii minori studiază într-un sistem de învăţământ la distanţă. Ar trebui asigurată o subvenţie de stat nerambursabilă de 1.500 lei pentru fiecare copil de vârstă şcolară pentru achiziţionarea de echipamente IT, cu condiţia ca venitul brut lunar al familiei să nu depăşească 5.000 lei.

Comandat de UDMR, filiala Satu Mare, realizat de SC Solpress SRL, cod mandatar financiar 13200002