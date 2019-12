Interviu cu Mani Gyenes înainte de Raliul Dakar 2020 (Video)

Sătmăreanul Emanuel Gyenes va bifa al zecelea Dakar din carieră, ediţia 2020 fiind o provocare pentru el având în vedere că raliul s-a mutat din America de Sud în Arabia Saudită. Înaintea competiţiei programată să se desfăşoare în perioada 5-17 ianuarie, Mani Gyenes a venit în studioul Informaţia TV la emisiunea Panoramic Sportiv.

În rândurile următoare prezentăm câteva din gândurile pe care le are sătmăreanul care va deveni în ianuarie legendă a Dakarului.

– Cum ai primit vestea că ediţia 2020 va fi în Arabia Saudită?

– Nici nu m-aş fi gândit la Arabia Saudită. Nu mi-a trecut deloc prin cap. Cred că atunci când am primit acea veste toată lumea a căutat pe Google, exact asta am făcut şi eu ca să văd ce teren au pe acolo, cât deşert este, cum e traseul pe acolo. Este o ţară foarte mare, de trei ori cât Franţa. Se poate ţine acolo un asemenea raliu. Ştiam că se va muta Raliul, dar de Arabia Saudită nici n-am auzit printre zvonuri.

– La ce te aştepţi când vine vorba de traseu?

– 75% din traseu va fi nisip, iar asta nu înseamnă că vor fi doar dune de nisip. La ediţia din acest an am avut foarte multe dune de nisip, iar pe mine nu ma avantajat din cauza accidentării. Cred că un traseu de viteză este mult mai bun pentru mine, aşa cum va fi în prima săptămână în Arabia Saudită.

– Câte bagaje vei avea pe aeroport în 1 ianuarie?

– Voi purta un ghiozdan în spate în care îmi ţin actele, documentele motocicletei şi ce mai îmi trebuie mie pentru înscriere. Voi avea şi geantă mare în care voi avea o piesă pentru motocicletă. Am comandat-o înainte cu două săptămâni să-mi pun motocicleta pe vapor, dar din păcate nu mi-a ajuns. Am un roadbook nou pentru că la precendeta ediţie mi s-a defectat şi nu mai derulează acea hârtie după care navighez. Mi-a ajuns după ce am pus motocicleta pe vapor, iar acum trebuie să duc piesa cu mine.

– Ce fel de piloţi s-au înscris la actuala ediţie de Dakar?

– Sunt mai mulţi în comparaţie cu celelalte ediţii. Asta şi pentru că Dakarul este mai aproape acum de Europa. Vor fi mai puţini concurenţi din America de Sud.

– Sunt mai valoroşi europenii?

– În comparaţie cu piloţii din America de Sud, europenii sunt mai mulţi şi mai buni. Dacă ne uităm şi la alte discipline din motorsport, din America de Sud nu prea sunt piloţi de top. Dar chiar la Rally Raid, dacă ne uităm, un pilot din Chile a câştigat Mondialul de Rally Raid. Nu spun că nu sunt, dar nu la fel de mulţi cum sunt în Europa.

– De ce ai ales clasele Marathon şi Malle Moto?

– La ediţia precedentă m-am înscris la Malle Moto pentru că am vrut să fac o dată Dakarul în modalitatea cea mai grea. La Malle Moto este cel mai greu drum de a termina raliul. Nu ai ajutor, îţi pregăteşti singur motocicleta pentru ziua următoare. În anii în care aveam asistenţă, după ce ajungeam în bivoac, treceam pe lângă concurenţii de la Malle Moto. Mereu mă opream, mă uitam la ei şi încercam să mă documentez cam ce trebuie, cu gândul că probabilşi eu voi face acea clasă. Anul trecut m-am decis să merg la Malle Moto, dar din păcate a venit acea accidentare şi nu am reuşit să termin. Acum vreau să termin Dakarul la clasa Malle Moto. Voi avea mai puţine ore de odihnă, cam 2-3 ore îmi ia pregătirea motocicletei pentru etapa următoare, ceea ce acolo e timp foarte preţios. Cam şase ore dormim pe noapte, la 4 dimineaţa ne trezim.

– La ce oră începe cursa întro zi?

– La 4-4.30 ieşim din bivuoac, încă este întuneric, iar pe la ora 7 încep probele speciale. Depinde când răsare soarele, pe întuneric nu se dă drumul. Este foarte important să fie lumină, elicopterele să poată să se ridice de la sol şi să ne urmărească.

– Sunt verificate telefoanele înainte de cursă?

– Avem în regulament ca pe telefon să nu am nicio aplicaţie de tip GPS, sau hartă care să mă ajute în navigaţie. Dimineaţă nu vin la mine să mă controleze, ori să-mi verifice telefonul dacă am vreo aplicaţie de acest gen. Dar dacă sunt prins că folosesc o aplicaţie ei au dreptul să mă penalizeze. Până acum nu a fost cazul să ia pe cineva şi să fie penalizat din cauza telefonului.

– Vor fi etape în care veţi primi roadbook-ul doar înaintea startului. Eşti pregătit?

– La clasa moto vor fi patru etape cu acea schimbare. Anul acesta concurenţii care au mers în Campionatul Mondial de Rally Raid, la două etape au primit roadbook-ul doar dimineaţa, înainte de start. Ei deja sunt pregătiţi. Este ceva nou şi sunt curios cum va fi dimineaţa. La celelalte opt probe se primeşte roadbook-ul seara, când termin ziua.

– Ce obiectiv ai la al zecelea Dakar?

– Clar că îmi doresc un rezultat bun, dar cu siguranţă nu voi reuşi să-mi bat cea mai bună clasare la general, locul 14 în 2016. Vreau să intru în top 30 la general şi să câştig clasa Malle Moto, sau măcar pe podium. Vor fi 180 de piloţi în total, iar la Malle Moto 40. La general sunt tot mai mulţi piloţi de top care vin să facă performanţă, iar echipele de uzină încearcă să aducă tot mai mulţi concurenţi. De aceea este tot mai greu la o clasare bună la general.

Mani Gyenes ne-a spus multe alte lucruri interesante la emisiunea Panoramic Sportiv din 23 decembrie. Înregistrarea o găsiţi mai jos: