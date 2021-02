Interviu cu Adrian Cozma: Nu s-a schimbat nimic din ce am promis că voi face

Adrian Cozma, deputatul PNL de Satu Mare, ne vorbeşte în interviul de mai jos despre trecut, actualitate şi despre planurile de viitor.

– A început sesiunea, care e agenda PNL şi a deputatului Adrian Cozma?

– PNL în aceste zile este conectat la realizarea bugetului de stat. E dificil fiindcă economia în 2020 a fost puternic afectată de pandemie, iar de aici vin toate problemele. Ştiţi bine că majoritatea dintre probleme se rezolvă cu bani. E nevoie de bani pentru a acoperi cheltuielile obligatorii, pensii, salarii, întreţinere, care consumă deja aproape toate veniturile pe care le avem şi avem nevoie şi de o relansare economică, care se face cu investiţii.

– Ce soluţii aveţi?

– În primul rând trebuie să ne asigurăm că nu avem risipă, că nu cheltuim bani pe lucruri care nu ne aduc nimic, iar pe urmă să asigurăm funcţionarea statului. Pentru dezvoltare trebuie realizate rapid reforme care să accelereze absorbţia de fonduri europene. Avem aceste programe, aceste fonduri de dezvoltare şi rezilienţă, care să reconstruiască rapid mediul privat, fiindcă banii de acolo vin. Avem sectoare puternic afectate, cum e alimentaţia publică, HORECA, turismul, dar şi celelalte domenii fiindcă influenţa şi căderea unor sectoare afectează întreaga activitate. Va fi un an dificil, mai ales că funcţionăm în alianţă de guvernare.

– Cum vă înţelegeţi cu partenerii de la USR PLUS şi UDMR?

– Ştiţi cum e. Şi în interiorul aceluiaşi partid sunt multe probleme şi asperităţi, ce să mai vorbim de relaţia cu alţii, dar trebuie să nu ne abatem de la realizarea unor obiective. Nu trebuie să reacţionăm la toate provocările externe şi chiar interne. Adică dacă mie nu-mi place de un ministru de la un alt partid, nu înseamnă că trebuie să pun pe Facebook toate nemulţumirile legate de el sau de activitatea lui. Sigur că trebuie trase semnale atunci când lucrurile merg clar într-o direcţie greşită, dar şi pentru astea există soluţii în discuţii şi negocieri.

– Am văzut că există deja conflicte la Sectorul 1 şi în alte judeţe, cum ar fi Iaşi şi altele.

– Sunt şi vor mai fi. Unii îşi fac campanie de imagine pe diverse speţe, dar rolul unui om politic este de a livra şi a da soluţii, nu de a arăta cusururile partenerilor de guvernare. Asta face presa şi bine face. Şi politrucii fac asta, dar eu nu mă încadrez la niciuna din ele. Cât am fost în competiţie cu ei am spus multe lucruri care trebuie spuse, dar acum campania electorală s-a încheiat, iar lumea nu aşteaptă să mai spunem ce se ştie deja, vrea fapte şi acţiune.

– Ce ne aduce bugetul?

– Bugetul sper să fie aşezat pe priorităţi şi să dăm importanţă domeniilor cheie, educaţie, sănătate şi dezvoltare. Banii nu ajung niciodată, dovadă că bugetul la sănătate se tot dublează la câţiva ani, aşadar ai de ales mereu unde direcţionezi fondurile. Eu sunt pentru dezvoltare, iar de această creştere economică să beneficieze toţi românii. Dacă începem cu împărţeala, iar pe urmă ne gândim cum să facem rost de bani, nu vom ajunge departe. Puţini dintre noi ştiu că România trăieşte pe datorie, adică consumă mult mai mult decât produce, iar această schemă nu ţine la infinit.

– Vor fi tăieri? Fiindcă toată lumea aşteaptă să crească salariile, pensiile.

– Nu vor fi tăieri. Într-o măsură vor creşte aceste venituri. Eu sper să crească salariile celor 5 milioane de salariaţi.

– Şi a bugetarilor?

– Da. Avem un total de 5 milioane de salariaţi în România, bugetari şi mediul privat. Sper să reuşim să le creştem tuturor veniturile prin măsuri active şi bune pentru toată lumea.

– Ce proiecte aveţi pentru Satu Mare?

– Am prezentat cu fiecare ocazie care sunt proiectele judeţului. Guvernul va aloca fonduri importante pentru dezvoltarea locală şi vom face un salt important în aceşti ani. Voi vedea exact propunerea Guvernului, iar în comisii voi veni cu ajustări pentru anumite situaţii şi sper să reuşesc să avem fonduri pentru principalele obiective pe care le ştim cu toţii.

– Primarii aşteaptă fonduri, au făcut promisiuni cetăţenilor.

– E limpede că noi ne vom concentra pe sprijinul lor şi eu mi-am luat un angajament ferm. Vreau ca toate proiectele de dezvoltare locală să fie realizate. Sunt convins că Guvernul are în vedere asta fiindcă e parte a programului de dezvoltare. Comunităţile trebuie să se modernizeze, să fie atractive pentru tineri. Şi aşa migraţia internă este mare către marile oraşe, prin urmare noi trebuie de urgenţă să punem la punct toată infrastructura la punct. Adică modernizarea străzilor, a sistemului de iluminat, apă şi canalizare şi asigurarea unor servicii sociale şi medicale. E foarte important şi repet asta la toate întâlnirile din cadrul partidului.

– Cum staţi cu negocierile, de ce aţi pierdut poziţia de prefect?

– Am mai spus că mi-am dorit ca actualul prefect să-şi poată continua activitatea fiindcă e printre cei mai experimentaţi din ţară pe zona asta, dar negocierea n-a depins de mine. Nu forţa unei organizaţii judeţene a avut întâietate. Cluj, Timiş, Arad, Suceava, Sălaj sunt judeţe care tradiţional au avut şi au performanţă în alegeri, dar nici ei nu au prefect. Au fost alte criterii, unii lideri ai USR PLUS şi UDMR au ţinut de anumite judeţe şi asta a ieşit. Nu sunt deloc mulţumit. Echipa de negociere a fost una foarte restrânsă formată din preşedinţii partidelor la nivel naţional. N-am participat la nicio şedinţă, ca de altfel nici ceilalţi colegi din alte judeţe.

– Se discută deja despre alegerile în PNL. Cum vedeţi, unde vă situaţi?

– De partea binelui. De partea performanţei şi a liderilor care pot da perspectivă pentru viitorul ţării. Şi al partidului, bineînţeles. Cred că asta e soluţia, fiindcă nici partidele care performează nu stau mereu la guvernare. Ce ne vom face cu o conducere slabă? Vom fi slabi. Cred că PNL are nevoie de toţi liderii care contează şi care au potenţial. Avem în teritoriu oameni care au confirmat la modul concret. Şi nu o dată, conjunctural. Nu, unii confirmă de peste 12 ani. Îi avem pe primarul Boc, pe Ilie Bolojan. Am dat două exemple dar sigur că partidul are mulţi lideri care pot forma o conducere care să performeze la viitoarele alegeri. Să nu uităm că PNL va trebui să-şi desemneze un candidat la prezidenţiale, că o cădere a partidului va afecta scorul actualilor aleşi locali. Nu va fi uşor.

– Pot fi implementate modelele astea pe care le-aţi amintit la modul concret?

– Bineînţeles. Ce îi opreşte pe preşedinţii de consilii judeţene să facă curăţenie în judeţelele lor? A trebuit să-l alegem pe Ilie Bolojan preşedinte de consiliu judeţean la Bihor ca să arate că o ţară poată fi şi curată, nu plină de mărăcini. Am dat un exemplu şi ştim că va face fiind că a făcut din Oradea o bijuterie de oraş în câţiva ani.

– Când alegeţi viceprimarii la Satu Mare?

– Oricând. Noi aşteptăm să fie pus pe ordinea de zi proiectul. Avem formată o majoritate şi vom merge în formula respectivă. Cu PSD nici nu vrem, nici nu se poate. E matematic. Nici singuri nu putem, aşa că avem două variante. Ori în formulă cu UDMR, ori deloc. Am ales să guvernăm judeţul fiindcă acesta e rezultatul votului primit de cetăţeni. Sătmărenii nu vor PSD. O spun rezultatele. Nici 15% din sătmăreni n-au votat PSD la alegerile locale. Nici USR n-a reuşit să intre în Consiliul Judeţean. Sătmărenii au ales PNL, mai puţin cei de etnie maghiară care votează UDMR, prin urmare urmăm voinţa lor. Sigur că noi vrem şi vom face tot ce depinde de noi să realizăm obiectivele pe care ni le-am asumat. Şi le vom realiza. Avem vicepreşedinţi pregătiţi, cu experienţă şi care ştiu ce au de făcut.

– Ce mesaj le transmiteţi sătmărenilor?

– Că nimic nu s-a schimbat din ce am promis că voi face. Sigur că în condiţiile pe care le avem. Adică nu sunt eu ministrul transporturilor dar voi face tot ce depinde de mine să avem drumuri bune. Sunt deputat şi voi reuşi să conving Guvernul atunci când interesele judeţului vor fi puse pe masă. Unele lucruri se vor realiza în 2021, altele în perioada 2021-2024 dar se vor realiza şi cred că asta e cel mai important lucru.