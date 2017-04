Interpretul Nicolae Mureşan a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare

Proiectul a fost votat joi de consilierii locali în cadrul unei şedinţe extraordinare

Joi, 20 aprilie 2017, consilierii locali sătmăreni s-au întrunit în cadrul unei şedinţe extraordinare pentru a supune la vot proiectul privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare interpretului de muzică populară Nicolae Mureşan.

Şedinţa a fost condusă de Adrian Micle, fiind absenţi de la aceasta întreg grupul de consilieri ALDE< Mihai Huzău, Cosmin Raţiu, Robert Pugner şi Silviu Sumlas, Adrian Albu, Ottilia Szejke, Zsok Csaba.

Felicitări din partea consilierilor locali

Proiectul a fost iniţiat de primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, grupul de consilieri ai PSD şi cel ai PNL. Proiectul a fost iniţiat ca urmare a activităţii îndelungate pe scena artistică a interpretului Nicolae Mureşan, cel care a reprezentat şi reprezintă în continuare cu cinste şi demnitate tradiţiile, portul codrenesc şi obiceiurile din zona Codrului. Acordarea titlului vine acum când Nicolae Mureşan împlineşte 60 de ani de viaţă şi 40 de ani de carieră artistică. Primarul Gabor Kereskenyi l-a felicitat în timpul şedinţei pe interpretul Nicolae Mureşan, prezent în sală, pentru activitatea sa frumoasă de 40 de ani, luând totodată cuvântul pentru a-l felicita pe artist Radu Roca, în numele grupului de consilieri PSD, viceprimarul Doina Feher în numele grupului PNL şi Szocs Peter în numele grupului UDMR. Nicolae Mureşan a declarat că aşteaptă această zi de foarte mult timp< „Această zi este foarte importantă pentru mine şi vreau să mulţumesc consilierilor locali, primarului oraşului Satu Mare, pentru încrederea acordată. Am luptat toată viaţa pentru acest colţ de ţară şi nu am dus o luptă în zadar”. Aşa cum spunea consilierul Radu Roca, „ştim prea bine că Nicolae Mureşan nu mai are nevoie de nicio prezentare, promovând de-a lungul anilor obiceiurile, tradiţiile şi portul popular peste tot în lume, promovând imaginea noastră ca municipiu şi judeţ în ţară şi în străinătate”. Titlul de cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare îi va fi înmânat artistului pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor cu prilejul spectacolului aniversar de vineri.

Fiu al satului Bolda, Nicolae Mureşan primeşte titlul de cetăţean de onoare al comunei Beltiug în luna martie

Vă reamintim că la jumătatea lunii martie, consilierii locali din Beltiug au aprobat în şedinţă extraordinară conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Beltiug lui Nicolae Mureşan, fiu al satului Bolda, pentru contribuţia adusă la creşterea prestigiului comunei la nivel naţional şi internaţional. Nicolae Mureşan s-a născut în 18 martie, în urmă cu 60 de ani, în satul Bolda din comuna Beltiug. Artistul a obţinut de-a lungul celor 40 de ani de carieră pe scena muzicii populare româneşti aplauze din partea publicului şi aprecieri din partea tuturor celor ce-au avut ocazia să îl asculte cântând. A adus de fiecare dată |inutul Codrului în faţa publicului, l-a prezentat în toată splendoarea lui. Nicolae Mureşan, cel al cărui model în cariera artistică a fost dintotdeauna ţăranul român, a cărui frumuseţe sufletească, al cărui glas şi port îl transmite de zeci de ani încoace, va primi titlul de cetăţean de onoare al comunei Beltiug pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare vineri, 21 aprilie 2017, când organizează un mare spectacol aniversar în cadrul căruia vor evolua nume mari ale folclorului românesc din întreaga ţară.

Concertul aniversar „Nicolae Mureşan – 40 de ani de carieră artistică” vineri la Casa de Cultură a Sindicatelor

Concertul aniversar „Nicolae Mureşan – 40 de ani de carieră artistică” are loc aşadar vineri, 21 aprilie, de la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor. Se anunţă a fi un eveniment deosebit de frumos pentru iubitorii cântecului popular românesc, un spectacol de zile mari cum rar ţi-e dat să vezi acum, când se fac 40 de ani de când îndrăgitul interpret Nicolae Mureşan a făcut cunoscut numele |ării Codrului cât e România de mare şi mai mult de-atât, fiindcă artistul, prin nestematele cântecului popular românesc a trecut dincolo de graniţele ţării, fiind ascultat şi aplaudat la scenă deschisă în orice colţ al acestei lumi.

Concertul aniversar este realizat de Elise Stan şi prezentat de Iuliana Tudor, iar pe scena Casei de Cultură vor intra alături de Nicolae Mureşan multe nume mari ale folclorului românesc< Nicolae Furdui – Iancu, Sava Negrean – Brudaşcu, Ioan Bocşa, Veta Biriş, Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ştefan Cigu, Gheorghe Roşoga, Florentina şi Petre Giurgi, Alexandru Pugna, Anghelina Timiş Lungu, Ovidiu Purdea Someş, Petrică Paşca, Ioan Berci, Antonela Ferche Buţiu, Nicolae Mureşan Jr., Mihaela şi Ciprian Istrate, Ioan Hainal. Acompaniamentul este asigurat de Orchestra Rapsodia Bihoreană, dirijor profesor Liviu Buţiu.