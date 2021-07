Interesantă analiza făcută de Dan Barna coaliţiei de guvernare!

Preşedintele USR afirmă că nu are motive să fie mulţumit de modul în care se guvernează pentru că este greu să armonizezi opiniile unui partid conservator, a unui cu “chef mediu” de a face reforme şi unul reformator. În traducere, PNL este un partid conservator, USR PLUS o formaţiune reformatoare, iar UDMR undeva pe la mijloc.

Barna nu se sfieşte să arate şi cauza: clarificarea Leadership-ului în PNL. Critici voalate la adresa guvernului din interior au mai fost, dar niciodată atât de tranşante. Acum se vede destul de clar că lupta internă din PNL are un efect negativ asupra guvernării. Şi mai sunt două luni bune până la alegerile din 25 septembrie.

Am putea adăuga, desigur în glumă, că şi iulie şi august au fiecare câte 31 de zile, iar tensiunile din PNL cresc cu fiecare zi care trece.

O singură zi a fost de ajuns pentru a izbucni probabil unul dintre cele mai mari scandaluri politice. Este vorba despre indicaţiile transmise de consilierul premierului cu antetul guvernului către susţinătorii lui Florin Cîţu în competiţia pentru preşedinţia PNL.

Însuşi Ludovic Orban s-a folosit de situaţie pentru a-l acuza pe Florin Cîţu că se foloseşte de logistica guvernului în campania internă.

Pentru PSD este o nesperată ocazie de a face o comparaţie cu cazul lui Liviu Dragnea condamnat la ani grei de puşcărie pentru că a pus două angajate de la Protecţia Copilului să lucreze pentru partid. Este o practică obişnuită la toate partidele, dar până acum numai Dragnea a plătit.

Se va merge până la capăt cu acest caz destul de neplăcut pentru primul ministru? Vor mai ieşi la iveală alte acţiuni ale susţinătorilor lui Florin Cîţu angajaţi la guvern, care din exces de zel s-au implicat în campania internă din PNL?

Situaţia este gravă. Una dintre consecinţe poate fi calmarea spiritelor în PNL, continuarea campaniei în mod ceva mai discret.

S-ar părea că echipa lui Florin Cîţu a confundat o campanie internă dintr-un partid cu o campanie electorală între partide la alegerile prezidenţiale.

Dacă se lasă cu un dosar penal, fie va fi dată afară consiliera, fosta jurnalistă la un post de televiziune, fie chiar demiterea premierului. Deja Ludovic Orban face dese trimiteri la anumite aspecte care îl fac pe Florin Cîţu incompatibul cu funcţia de şef al guvernului şi membru al PNL. Cine atacă preşedintele PNL atacă întreg partidul, cine umileşte preşedintele PNL umileşte PNL-ul, trage concluzia Ludovic Orban după episodul de la Cluj în care a fost lăsat singur pe un rând de scaune, ca un infectat, ca o persona non grata.

Sunt în acest moment două probleme majore: una legată de relaţia din coaliţia PNL-USR PLUS-UDMR, explicată de Dan Barna, a doua, la fel de gravă, de situaţia explozivă din PNL, din principalul partid de guvernare.

În aceste condiţii se pare că nici nu este nevoie de opoziţie pentru dărâmarea actualului guvern. Erodarea vine din interior şi este posibil să fie amplificată de probleme de ordin social.

Situaţia economică a României nu este nici de departe atât de înfloritoare cum o prezintă primul ministru. Creştere economică cu două cifre? Este posibilă, dar nu va compensa creşterea şomajului, şi nici pierderile suferite de firmele mici şi mijlocii, de HORECA, de industria turismului, spectacolelor etc. etc. Numai industria energetică va furniza anul acesta 8 000 de şomeri.

Reformele de care se plângea Dan Barna că nu se fac, de asemenea, implică reduceri masive de personal. Dacă PNL este conservator, UDMR are chef doar pe jumătate de reforme şi doar USR PLUS este forţa reformatoare, nu prea vedem cum va deveni România tigrul Europei, cu o creştere economică cu două cifre. Mai degrabă am opta pentru felina mai puţin feroce, cum ar fi de pildă pisica. Este şi blândă, dar are şi ghiare pe care le scoate numai când se simte ameninţată.