Interdicţii în Piaţa de Vechituri în spaţiul dedicat animalelor

De zeci de ani, sătmărenii sau obişnuit ca în Piaţa de Vechituri din Satu Mare, să găsească diverse obiecte mai vechi sau mai noi, alături de oferta deosebit de bogată de haine şi încălţăminte. Desigur, din incinta acestui spaţiu nu lipseau de-a lungul anilor păsările şi animalele mici, dar nici cele exotice, mici.

Nu de puţine ori, crescătorii îşi etalau oferta chiar pe trotuar, înainte de a intra în incinta pieţii. De o vreme, în dorinţa de a putea oarecum ţine sub control prezenţa animalelor mici şi a păsărilor, municipalitatea a amenajat un spaţiu destinat celor care vor să vândă găini, porumbei, iepuri, păsări exotice şi chiar căţei de diverse rase. Se pare că de o vreme, sunt interdicţii în ceea ce priveşte folosirea acestui spaţiu. Ca urmare a acestei situaţii, am fost sunaţi la redacţie de către Makara Andrei, cititor al ziarului nostru, care ne-a spus:

„Este surprinzător faptul că de o vreme, sătmăreanul de rând nu-şi poate valorifica în condiţii civilizate eventualele animale şi păsări mici pe care le are în gospodărie. M-am interesat la conducerea Pieţei de Vechituri din Satu Mare dacă pot duce spre cedare/vânzare căţei, pentru a nu-i lăsa pe drumuri. Mi s-a spus că Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare ar fi interzis accesul păsărilor şi a animalelor mici în spaţiul amenajat odinioară cu această destinaţie – adăpostirea celor care au de vânzare iepuri, găini, păsări exotice, căţei sau te miri ce altceva. La DSVSA ni s-a spus că este o decizie a Primăriei Satu Mare, în sensul interzicerii accesului păsărilor şi animalelor mici. Înţeleg că ar exista o hotărâre de consiliu local. Păsări am înţeles că pot fi interzise să fie scoase din curţi, pentru că e gripă aviară, dar în cazul iepurilor şi al căţeilor ce e? E bine că în ciuda faptului că este pestă porcină africană la mistreţii din judeţ, zilele trecute a fost organizat concurs de tăiat porci. Acest fapt fiind invocat de mine, de la DSVSA mi s-a spus că totul s-a desfăşurat sub control sanitar veterinar. Aştept o explicaţie din partea Primăriei Satu Mare, cu referire la interdicţia impusă la Piaţa de Vechituri din Satu Mare”.