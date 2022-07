Înţelegere la vârf: La Petea, camioanele vor fi controlate pe două benzi

În cursul zilei de miercuri, 6 iulie 2022, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea a avut loc o întrevedere a inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, domnul comisar şef de poliţie Iva;cu Victor Ştefan, cu inspectorul general al Poliţiei Ungare, domnul general-locotenent de poliţie dr. Janos Balogh.

Pentru dezvoltarea discuţiilor operative între partea română şi maghiară, la discuţii a participat, în calitate de invitat, şi inspectorul general al Poliţiei Române, domnul chestor principal de poliţie Benone Marian Matei.

Principalul punct al întâlnirii a constat în operaţionalizarea a unei noi artere destinată controlului autocamioanelor, pe sensul de ieşire din ţară. Aceasta s-ar adăuga arterei deja existentă în punct. De asemenea, pe parcursul activităţii, au fost abordate şi aspecte de interes comun privind controlul în punctele de trecere a frontierei comune.

Menţionăm că, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, de la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, controlul de frontieră are loc pe teritoriul statului maghiar, în conformitate cu acordul bilateral dintre statul român şi statul maghiar privind efectuarea controlului comun, după principiul ONE STOP CONTROL. Conform configuraţiei punctului, pe sensul de ieşire din ţară sunt şase artere plus o a şaptea destinată controlului autocamioanelor.

În ultimii ani, valorile de trafic au crescut semnificativ în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, atât la autovehicule, cât – mai ales – la autocamioane. La volumul foarte ridicat de automarfare prezente pe sensul de ieşire din România, de cele mai multe ori o arteră de control era insuficientă, ceea ce ducea la creşterea timpilor de aşteptare pentru formalităţile de frontieră la ieşirea din ţara noastră, respectiv intrarea în statul vecin – Ungaria.

Controlul de frontieră al automarfarelor va fi reconfigurat

Astfel, ca urmare a discuţiilor de miercuri, controlul de frontieră al automarfarelor va fi reconfigurat, urmând să fie efectuat în imediata proximitate a liniei de frontieră, aşa încât întreaga activitate din punct, pe sensul de ieşire din România să nu fie perturbată. Precizăm că, în conformitate cu acordurile în vigoare, controlul se efectuează pe teritoriul maghiar.

În cel mai scurt timp, vor fi, aşadar, disponibile, două artere de control destinate camioanelor. Poliţia de Frontieră Satu Mare a luat toate măsurile logistice şi de personal pentru a asigura operativitatea controlului de frontieră, astfel încât timpii de aşteptare pentru ieşirea din ţara noastră să fie cât mai scăzuţi. Instituţia noastră are rezerve de personal pregătit, aparatură de verificare disponibilă, precum şi capacitate organizatorică pentru a gestiona întregul flux de camioane pe sensul de ieşire din România.

Totodată, pe timpul întâlnirii, a fost prezentat un echipament cu raze X utilizat la controlul de frontieră pentru identificarea migranţilor ilegali ascunşi în mijloacele de transport marfă, echipament instalat în Punctul de Trecere a Frontierei Petea-Csengersima.