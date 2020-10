Intelectualii în politică

Prezenţa celor doi medici în capul listelor PSD arată că următoarea campanie electorală nu va fi despre repornirea economiei, despre administraţie, despre nevoia de reformare a României, ci despre pandemie.

Cum se spune, PSD a dat lovitura cu medicii Rafila şi Streinu-Cercel.

Ei nu sunt simpli cercetători. Ei au devenit persoane publice, au câştigat notorietate pentru că le place să vorbească, să apară la televizor.

Înainte de a fi specialişti, ei sunt comunicatori.

Adrian Streinu-Cercel a fost înlăturat din rândul Grupului de Comunicare Strategică pentru că a propus testarea întregii populaţii din Bucureşti fără să se consulte cu guvernul. Tot el ţine să anunţe că pandemia va dura până în anul 2023. Probabil, odată intrat în politică, va anunţa cât va dura reformarea PSD.

Fiind, aşadar, un om căruia nu-i place să dea veşti bune, se va integra greu într-un partid hiper-optimist, într-un partid care îşi bazează strategia pe promisiuni imposibil de suportat de economie. Fire mai optimistă, doctorul Rafila, se potriveşte profilului de intelectual de stânga, este croit pe măsura PSD, aşa cum era Sorin Oprescu, de exemplu.

După schimbarea la vârf a PSD, Vasile Dâncu a propus atragerea intelectualilor de stânga în partid. Toate partidele ar trebui să aibă grupul propriu de intelectuali. O rapidă trecere în revistă a numelor incluse pe listele electorale demonstrează că, în continuare, intelectualii stau departe de partide. Sau poate că partidele ţin departe intelectualii.

Cu doi medici PSD nu şi-a rezolvat problema atragerii intelectualilor în partid. PNL nici măcar nu a făcut acest efort. Iată lista PNL la Bucureşti, pentru Camera Deputaţilor: Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Cristina Trăilă, Antonel Tănase, Sebastian Burduja, Cristian Băcanu, Pavel Popescu, Daniela Nicolescu, Cristina Grigorescu, Bogdan Tiniche, Alexandru Moraru, Violeta Vijulie.

Recunoaşte cineva vreun intelectual aici? Iată şi lista PNL pentru Senat: Florin Cîţu, Sorin Cîmpeanu, Monica Anisie, Matei Dobrovie, Ligia Popescu, Viorel Tănase, Florin Cătălin Ivan, Dan Meran, Lucreţiu Tudoroiu, Maria Tilea.Nici pe această listă, nici urmă de intelectuali. Iluştri necunoscuţi. PNL a salvat aparenţele anul trecut când l-a atras în partid pe jurnalistul Rareş Bogdan. USR are un statut aparte. Acest partid, la fel ca PLUS, pretinde că are uşile deschise pentru intelectualii tehnici, pentru IT-işti, pentru consilieri în afaceri etc.

Mai degrabă urme de intelectuali se regăsesc la partidele mici. Traian Băsescu a atras câţiva tineri intelectuali, Theodor Paleologu, Mihai Neamţu, dar pentru locomotivele electorale, pentru locurile eligibile, i-a preferat pe Elena Băsescu, Eugen Tomac, Cristian Diaconescu. PMP ţine să repete că este singurul partid care cere aplicarea referendumului care limita numărul parlamentarilor la 300, şi o singură cameră. Dacă s-ar aplica, partidul lui Băsescu foarte probabil nu ar prinde niciun loc în respectivul parlament. Într-un parlament cu o singură cameră, cu 300 de parlamentare, Pro România, ALDE, PMP şi UDMR este puţin probabil să treacă pragul. Un astfel de parlament ar fi rezervat pentru două partide mari şi eventual unul mijlociu.

Cum stau lucrurile în Pro România şi ALDE? Scriitorul Varujan Vosganian salvează obrazul ALDE, dar cu o floare nu se face primăvară. La fel stau lucrurile şi în UDMR. Kelemen Hunor este scriitor, dar acest lucru nu l-a determinat să umple listele Uniunii cu scriitori, artişti, istorici.

Listele electorale din judeţe nu arată mai bine din punct de vedere al prezenţei intelectualilor pe locurile eligibile. Nu se află nici măcar ca umplutură pe liste.

Lipsa intelectualilor din partide se resimte în calitatea mediocră a cadrelor, a aparatului de propagandă. Nu pot exista armate puternice cu soldaţi slabi. Când Vasile Dâncu propune atragerea intelectualilor în partid, în cazul PSD, a intelectualilor de stânga, se gândeşte la primii ani de după 1989. Înainte de 1989, intelectualii se aflau în fruntea rezistenţei anti-comuniste. După revoluţia din decembrie, intelectualii s-au înscris în toate partidele. Artişti, actori, scriitori, filozofi, arhitecţi au ajuns în conducerile partidelor, au intrat în parlament.

Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu, a înfiinţat un partid al intelectualilor. Nu a intrat în parlament. Partidul Alianţei Civice este un exemplu de ineficienţă politico-electorală a intelectualilor. Politica este pentru oameni mai duri, pentru oameni nesentimentali, pentru oameni cu obrazul mai gros.

Din această cauză mă îndoiesc că medicii, deci intelectualii Adrian Streinu-Cercel şi Alexandru Rafila vor face mare carieră politică, mare brânză în PSD. Partidele i-au ejectat şi pe ziariştii care au intrat în politică. S-ar părea că intelectualii sunt incompatibili cu politica. Le place sau nu, intelectualii autentici trebuie să se mulţumească cu simplul rol de simpatizanţi.