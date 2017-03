„Întâlnirea pe nevăzute cu o carte” apreciată de cititorii sătmăreni

Iubitorii de lectură au avut ocazia să participe vineri, 3 martie la o „Intâlnire pe nevăzute cu o carte”. Da, chiar aşa s-a intitulat evenimentul organizat de Echipa YoutBank Satu Mare în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare, pe care unii dintre participanţi au catalogat-o drept o experienţă frumoasă, total diferită de cea din librărie. „Mi-a plăcut mult experienţa. Mi-a fost greu să aleg, dar am rămas cu amintirea plăcută a unui joc în care m-am bucurat să văd că s-au prins şi mulţi tineri”, „Am închis ochii şi am ales o carte sau mai bine zis m-a ales ea!”, „A fost o întâlnire neobişnuită, aşteptată, plină de surprize. Aveam să descopăr o carte cu aceeaşi bucurie pe care o are orice copil atunci când primeşte un dar”, sunt câteva din impresiile celor care au răspuns provocării lansate de organizatori.

„Întâlnirea pe nevăzute cu o carte” a avut loc în sala de lectură Gheorghe Bulgăr şi s-a desfăşurat pe parcursul câtorva ore.

Echipa Youth Bank Satu Mare împreună cu angajaţii Bibliotecii Judeţene Satu Mare au pregătit pentru această primă ediţie o întâlnire cu un roman misterios. Cititorul a avut la dispoziţie doar câteva indicii sugestive, un citat, o descriere scurtă sau câteva cuvinte cheie pe ambalajul fiecărei cărţi şi a reprezentat singurul reper valabil. Cărţile au fost ambalate în hârtie albă prinse cu un şnur de culoare roşie. ~n schimbul cărţii, fiecare participant a putut să facă o donaţie simbolică în bani. Pe lângă cărţile destinate acţiunii, tinerii din echipa YoutBank Satu Mare şi Biblioteca Judeţeană le-au oferit sătmărenilor prezenţi la întâlnire şi câte un semn de carte drept amintire. În acest spirit, YouthBank doreşte să încurajeze cititul în rândul tinerilor sub deviza „O carte nu trebuie judecată după copertă”.

Coordonat local de Asociaţia Samstudia, YouthBank este un program internaţional de voluntariat cu scopul de a da formă viitorului prin ideile tinerilor. Scopul este mobilizarea membrilor echipei spre a strânge o anumită sumă care va putea fi întrebuinţată finanţării de proiecte. Pe lângă dezvoltarea comunităţii, YouthBank încurajează responsabilizarea tinerilor, iniţiativa civică şi contribuie la dezvoltarea comportamentului filantropic al acestora.