Întâlnire de lucru între DJST și boxul sătmărean

Noul director la Direcției Județene pentru Sport și Tineret Satu Mare, Mihaela Bura a început să facă cunoștință cu oamenii implicați în sportul sătmărean. În 14 mai a avut loc o întâlnire în care s-a vorbit despre box, reprezentantul acestui sport la ședință fiind Florin Mulcuțan.

În mod normal s-a vorbit și despre Centrul Olimpic de Tineret de box de la Satu Mare, iar DJST spune că va susține în continuare proiectul gândit de mulți ani și pornit la finalul anului 2019. Deocamdată nu se poate vorbi de o activitate la acest centru, dată fiiind situația cu pandemia, dar dacă lucrurile revin la normal sunt șanse mari ca el să-și continue activitatea.

”Joi, la invitația doamnei Bura Mihaela, noul dir. al DJST Satu Mare alături de consilierul pe sport prof. Ciprian Mărieș, mandatat fiind de președintele AJB Satu Mare, domnul Viorel Plosca, am fost prezent la o întâlnire trilaterală la sediul direcției unde, ne-am cunoscut, cu doamna director și am împărtășit idei, respectiv, planuri de viitor, solicitări, propuneri, etc.

Consider că întâlnirea a fost una de bun augur și vom reuși să avem o colaborare foarte bună, fiind asigurat de către doamna director, de susținere și sprijin maxim în toate proiectele pe care le are ramura sportivă „BOX” la nivel de județ și nu numai. Totodată, am fost asigurați de sprijinul necondiționat al direcției, în tot ceea ce înseamnă CNOPT SATU MARE! Vă reamintesc că și în trecut, ramura noastră sportivă a fost extrem de „agreată” de către toți directorii pe care DJST Satu Mare i-a avut, Virgil Dragoș și Adrian Ardelean, iar pe această cale, țin să le mulțumesc acestora, încă o dată și să-i asigur de respectul nostru necondiționat. Așa că, nu ne rămâne să spunem decât: Doamne ajută!”, a declarat Florin Mulcuțan.