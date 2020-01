Întâlnire cu discuții despre viitorul sezon de Rally Sprint și nu numai

La fiecare început de an se organizează o întâlnire în care se discută despre trecut, dar și despre viitorul competițiilor automobilistice organizate de ACR Satu Mare și CS AK Rider’s. Sezonul 2020 va debuta cel mai probabil în luna martie cu prima etapă de Rally Sprint. Dar dincolo de calendarul competițional organizatorii doresc să se întâlnească cu concurenții. Se pot face propuneri, se vor analiza unele idei, se dorește ca toată lumea să fie mulțumită.

”Ședința de început de an, început de sezon competițional, este o tradiție a Clubului Sportiv AK Rider’s. Tradiție de nu mai puțin de 15 ani, la care îi invităm pe toți concurenții care au participat la competiții și viitorii concurenți care vor să participe. Îi invităm pe toți cei ce vor să contribuie printr-o idee sau o sugestie la noul an competițional. Se va discuta liber, în mod constructiv, despre fiecare disciplină de concurs în parte. Așadar, este invitat oricine este interesat de aceste subiecte să vină cu gânduri bune și să punem ideile cap la cap pentru un an nou, un an și mai frumos decât cele precedente! Cu toții dorim ca sportul acesta să rămână cât mai mult timp în viață și asta este posibil doar impreună, organizatori și participanți. Vă așteptăm cu drag!”, este mesajul transmis de organizatori.

Întâlnirea va avea loc pe 1 februarie, de la ora 14:00, la sediul ACR Satu Mare de pe bulevardul Transilvania, nr. 3.