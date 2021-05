Inspectoratul Şcolar Satu Mare a adunat tone de ajutoare pentru sinistraţi

Sute de kilograme de produse alimentare neperisabile şi pachete cu articole vestimentare, precum şi produse pentru igiena personală sau curăţenie s-au adunat în săptămâna 17-21 mai în sala de sport a Şcolii Generale Grigore Moisil din municipiul Satu Mare. Este vorba despre donaţii care au sosit aici de la şcoli din întreg judeţul Satu Mare, pentru sinistraţii din comunele Socond, Beltiug, Supur, Bogdand, afectaţi de indundaţiile grave din noaptea de 13 spre 14 mai.

Cea mai mare campanie de ajutorare s-a desfăşurat începând din data de 14 mai, când inspectorul şcolar general Anişoara Boitor a fost în localitatea Răteşti, la Căminul Cultural, pentru a vedea la faţa locului câţi copii au fost afectaţi concret de viituri.

„Vă mărturisesc că m-a şocat puţin ceea ce am văzut acolo. În Răteşti am avut 71 de copii care au stat în cămin, care au mers de mânuţă cu părinţii lor doar cu ce au avut pe ei. Şi până a doua zi am gândit această campanie.

Am pus pe grupul de whatsapp al directorilor un mesaj cu ceea ce doresc să fac, o campanie la nivel judeţean şi vă mărturisesc că m-au surprins în mod extrem de plăcut.

S-au mobilizat şi au empatizat cu durerea semenilor noştri. S-au colectat produse alimentare neperisabile: ulei, zahăr, orez, făină, paste, conserve> îmbrăcăminte pe categorii – băieţi, fete, dar şi pe vârste> rechizite, produse de igienă, dar foarte multe donaţii au fost.

Mă bucur că au răspuns pozitiv atât colegii mei profesori, cât şi elevii, părinţii şi tot personalul din învăţământ. Sinceră să fiu sunt mândră că mă pot baza pe ei şi oricând am nevoie de ceva din partea lor sunt receptivi. Vă spun sincer că mă bucur pentru acest lucru, sunt alături de ei în orice moment şi îi asigur de tot respectul şi recunoştinţa mea. Pe de altă parte vă mărturisesc că profesorii au predat o lecţie foarte importantă elevilor noştri: de umanitate, solidaritate, empatie şi sprijin necondiţionat”, a menţionat inspectorul şcolar general Anişoara Boitor.

Ajutoare au venit de la şcolile din întreg judeţul Satu Mare. Au venit microbuse pline de la Moftin, Bogdand, Doba, Carei şi multe alte localităţi. Procesele verbale de predare-primire a donaţiilor venite din partea tuturor şcolilor din judeţ au fost centralizate la sfârşitul zilei de vineri, abia săptămâna viitoare putându-se vedea concret care sunt şcolile şi din ce localităţi s-au mobilizat pentru a da mai departe din puţinul lor.

Elevii s-au ocupat de sortarea sutelor de saci cu donaţii

Cei care au dat o mână însemnată de ajutor au fost chiar elevii şcolii Grigore Moisil. De vineri dimineaţă, au fost mobilizaţi în sala de sport a unităţii de învăţământ şi au sortat în saci toate obiectele şi alimentele donate.

Hainele s-au sortat pe categorii de vârste, pantofii în funcţie de numere, iar alimente de fiecare fel s-au pus în fiecare pachet. Pe lângă toate acestea, în fiecare sac cu alimente diversificate, sinistraţii au primit şi foarte multe produse pentru igiena persoanlă, dar şi pentru curăţenie. Este vorba despre geluri de duş, săpunuri, şampoane, absorbante, pastă de dinţi, periuţe de dinţi, hârtie igienică, prosoape şi multe altele.

„S-a început distribuirea acestor donaţii în colaborare cu directoarea CJRAE, Sînziana Cristea, precum şi cu personal din cadrul instituţiei menţionate, care alături de elevi, pun în saci donaţiile pe categorii: saci cu produse alimentare, saci cu rechizite, cu produse de igienă şi urmează săptămâna viitoare hăinuţele, încălţăminte şi partea de lenjerie de pat, pentru că este imposibil ca toate să fie distribuite într-o singură zi”, a mai explicat Anişoara Boitor.

Vineri la ora 14:00 au sosit trei microbuze de la Răteşti, cel de la Socond deja a fost umplut cu donaţii, iar la Hurezu Mare a ajuns deja un transport cu donaţii.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite şi celelalte produse donate, constând în articole vestimentare, deoarece în această săptămână este imposibil de realizat acest lucru.

De centralizarea tuturor donaţiilor s-au ocupat inspectorul general şcolar Anişoara Boitor, directorul CJRAE Sînziana Cristea şi inspectorul şcolar Nastaca Pişcoran, precum şi directorul şcolii generale Grigore Moisil Claudiu Mondici, care a fost alături de iniţiatorii campaniei încă de la început.

O parte din donaţii au ajuns deja la beneficiari

Perioada de colectare a început luni, 17 mai, şi a durat până joi, 20 mai, la ora 14:00. După acest interval, s-a demarat procesul de depozitare a tuturor donaţiilor primite, până la ora 18:00, pentru ca de vineri dimineaţă încolo, donaţiile să fie sortate şi trimise unde este necesar. Vineri s-au trimis 6 microbuse şcolare cu donaţii, dar nu este decât începutul. Toată suprafaţa sălii de sport este plină cu pachete şi saci cu donaţii, inclusiv cele două vestiare pentru fete şi băieţi, astfel că nu se ştie exact câte zile de acum încolo se va face sortare şi distribuire.

„Este foarte bine. Este mult peste aşteptările noastre şi sacii cu alimente sunt plini, legaţi până sus şi poate că am mai fi putut pune. Poate că urmează o a doua etapă de distribuire a alimentelor, în funcţie de ceea ce ne rămâne. Este o muncă uriaşă din partea directorilor, din partea elevilor şi din partea părinţilor, cărora le mulţumim din suflet pentru că au empatizat cu durerea semenilor noştri, au fost solidari cu ceea ce s-a întâmplat în aceste patru comune şi au dat dovadă de respect pentru semeni şi au adunat tot ceea ce vedeţi aici”, a conchis Anişoara Boitor.