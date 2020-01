Înşelătorie cu ceasuri şi vase din inox

Mai mulţi sătmăreni ne-au sunat la redacţie pentru a ne semnala faptul că după înşelătoria cu maşini de cusut, iată că acum se poate vorbi despre înşelătoria cu ceasuri. Unul dintre reclamanţii care a ţinut să rămână anonim ne-a spus:

„Zilele trecute eram în faţa unui supermarket din Satu Mare. Doi bărbaţi aflaţi într-un autoturism au dat geamul jos şi m-au abordat spunând: am venit din străinătate să aducem cadouri pentru unele persoane vârstnice. Mai avem un set de cadouri, poate vă interesează. Intraţi în vorbă mi-au prezentat la început o cutie în care era un ceas bărbătesc, iar celălalt de damă. Mi-au dat cutia, spunând că ele sunt cadou. N-am apucat să deschid cutia, că apoi mi-au spus că mai au ceva bunuri pentru bucătării, vase din material inox sau cel puţin aşa păreau. Le pot primi, dar la un preţ rezonabil. Iniţial mi-au cerut pentru vasele respective suma echivalentă în lei a 1.000 de euro, ulterior au redus preţul la jumătate. Văzând că nici în acest mod nu pot face rost de bani, m-au întrebat câţi bani am la mine, poate ne tocmim şi o să-mi dea vasele. Chipurile oamenii de bună credinţă, voiau să-şi facă bani pentru carburantul necesar până a ajunge înapoi în străinătate. Am dedus că sunt români, dar uşor mai bronzaţi. Văzând că nu lea mers vrăjeala cu vânzarea sub preţ, erau gata, gata să-şi ia înapoi ceasurile, dar n-am mai acceptat, după care s-au făcut nevăzuţi. Vreau să avertizez mai ales personele vârstnice să aibă grijă cu cine intră în contact şi ce tranzacţii ar fi dispuse să facă, în speranţa că vor face economie. Precupeţii, aşa i-aş numi eu, sunt dispuşi să însoţescă la domiciliu potenţialul amator de chilipiruri, după care nu se ştie… „