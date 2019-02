Înfruntare Dragnea-Timmermans la congresul socialiştilor europeni

Timmermans a vorbit despre lupta împotriva corupţiei, iar Dragnea despre instituţiile de forţă

Prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, a relatat, sâmbătă, la Congresul PES, că i-a spus lui Liviu Dragnea că, dacă PSD vrea să facă parte din familia socialiştilor europeni, trebuie să respecte valorile fundamentale ale acesteia, pentru că nu se poate face niciun compromis, iar aceasta este “o linie roşie”.

“Multe dintre guvernele noastre din Europa, în ultimii ani, în Suedia, în România, în Spania, în Portugalia au crescut pensiile, salariile, au crescut salariul minim. Acestea sunt lucrurile pe care le facem când suntem la guvernare. (…) Dar dacă suntem partidul care vorbeşte cel mai mult despre propriile valori, dacă suntem partidul care îi critică pe alţii când încalcă statul de drept, când atacă libertatea presei, când pun judecătorii sub control politic, când opresc lupta împotriva corupţiei, trebuie să vorbim deschis dacă vedem asemenea probleme în familia noastră, nu putem evita această discuţie”, a afirmat Frans Timmermans.

Mesajul către Dragnea

El a precizat că acesta este mesajul pe care i l-a transmis lui Liviu Dragnea, împreună cu conducerea PES.

“Acesta este un mesaj care a fost transmis clar ieri lui Liviu Dragnea de către Serghei, Udo şi cu mine, când ne-am întâlnit. I-am spus ieri: Liviu, dacă vreţi să faceţi parte din această familie, trebuie să respectaţi valorile noastre fundamentale. Şi Liviu a spus că vor face acest lucru. Vom avea discuţii pe această temă în săptămânile viitoare. Nu putem face niciun compromis în acest domeniu. Aceasta este o linie roşie pentru mişcarea noastră, asta e o linie roşie pentru Europa. Am văzut că România a devenit o societate vibrantă, deschisă, unde lupta împotriva corupţiei a avut succes în ultimii ani, o societate în care există presă liberă, o societate în care sistemul judiciar poate funcţiona independent. Aceste lucruri nu se pot schimba. Nu trebuie să se schimbe”, a afirmat Frans Timmermans.

Dragnea: Dreapta a distrus Europa

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Congresul socialiştilor europeni, că Dreapta europeană a distrus Europa folosind austeritatea ca motiv, manipularea sau, exemplul României, instituţiile de forţă. „Suntem după 15 ani de dominaţie a Dreptei care a distrus multe valori, speranţe, destine. Au distrus încrederea în proiectul european şi stim că Dreapta face orice să ne blocheze. Cred, dar trebuie să le spunem oamenilor modul în care Dreapta europeană a distrus Europa, folosind austeritatea, manipularea sau, cum e în România, instituţiile de forţă ale statului”, a declarat Liviu Dragnea.

„În ultimii ani am auzit cum au vorbit colegii despre salariu minim, creşterea pensiilor, graţie guvernului nostru salariul a crescut cu peste 50%, pensiile au crescut şi cresc, iar în 2020 nicio pensie nu va fi mai mică decât dublul de la începutul mandatului din 2017.Am redus taxele. Cei de dreapta ne-au zis ca aşa ceva nu se poate, că nu trebuie să mărim salariile că nu sunt bani. Am arătat că se poate”, a mai spus Dragnea.

„Nu a fost uşor. Miza alegerilor pentru Parlamentul European e uriaşă, vorbim de viitorul Europei, al meu, al dumneavoastră, al copiilor, al părinţilor. Împreună cu partidele surori trebuie să restabilim dreptatea. Sunt convins că o putem face. Apărarea democraţiei, drepturilor cetăţenilor, a unui sistem corect, just sunt linii directoare. (…) Trebuie să restabilim dreptatea. Oricunde în Europa dreapta ne vrea divizaţi, nu trebuie să cădem în această capcană. UE are nevoie de o schimbare profundă. Avem nevoie de o Europă mai aproape de oameni, în care fiecare cetăţean simte că are drepturi egale, nu trebuie să mai lăsăm pe nimeni în urmă. Suntem de partea bună”, a adăugat liderul PSD.