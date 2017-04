Înfrângere grea, după un meci cu nervi și doi eliminați din tabăra sătmăreană

FC Olimpia – Juventus București 1-3 (1-2)

Olimpia a suferit o nouă înfrângere, a treia consecutivă din sezonul de primăvară. Formația sătmăreană a fost “păcălită“ de Juventus București, liderul autoritar al Ligii 2. O înfrângere greu de digerat, dar normală având în vedere jocul modest practicat de sătmăreni. E drept nici echipa oaspete nu părut a una grozavă, dar a fost mai pragmatică, mai organizată și mai eficace decât echipa sătmăreană.

Începutul de meci a fost unul destul de timid pentru Olimpia, jucătorii sătmăreni întrecându-se în greșeli, în mingi bubuite spre poarta adversă. Oaspeții, au simțit că jucătorii sătmăreni au trac, au fost mai ofensivi, ratând în minutele 12 și 13 două bune ocazii, prin Băjenaru și Chipirliu. Noroc cu Anca, portarul sătmărean respingând de sub transversală șutul golgeterului Ligii 2. Logic, în minutul 21 oaspeții au deschis scorul prin juniorul Roșca. Aflat în unghi închis, aproape de linia de fund, acesta a reușit să strecoare balonul în poartă cu largul concurs a lui Duruș și a lui Anca, ezitanți la această fază. Olimpia acuză șocul și nu leagă mai nimic în următoarele minute. Andone simte că jocul sătmărenilor este un șchiop, îl scoate pe apaticul Roșu introducând în teren un atacant, Voicu. Ceva, ceva se simte, atacul este mai viguros, iar în minutul 40 Ludușan șutează violent din vole, de la 13-14 metri, dar Stoian are un reflex de zile mari și scoate de sub tranversală. Dar în minutul 43 același Stoian îl “rade” în careu pe Vasile Pop, iar arbitrul Robert Dumitru indică punctual cu var și îi arată cartonașul galben portarului. Aici unii au fost de părere că arbitrul trebuia să-l sancționeze pe portar cu un cartonaș roșu. N-a făcut-o, dar decizia lui chiar are acoperire regulamentară. Dar nu și în desele și ciudatele fragmentări ale jocului care au defavorizat echipa gazdă.

Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Pop și se părea că la pauză scorul va fi egal. N-a fost să fie pentru că la o minge aruncată spre careul Olimpiei, tânărul fundaș Bura a ratat intervenția, balonul a ajuns la Buhăescu care a marcat simplu din careu.

După pauză Vasile Pop a rămas la vestiar din cauza unei accidentări, iar în teren a intrat Ursu. Cu doi jucători noi în teren, Voicu și Ursu și, probabil, “biciuți” la pauză de Andone, jucătorii Olimpiei şi-au dat seama că nu mai au ce pierde şi au fost mult mai activi. Iar în minutul 56 au avut o primă ocazie de a egala, dar șutul ui Ursu, din lovitură liberă de la 20 de metri a fost deviat de zid în corner. Apoi, în minutul 60 Heil trimite cu capul la o palmă de stâlpul drept al porții apărate de Stoian. Din păcate, în minutul 70 Villand încasează al doilea galben și iese din teren. Un cartonaș galben acordat foarte ușor. Dar, nu trebuie uitat, că Villand putea lua roșu direct în minutul 10 când a pus talpa pe fruntea lui Roșca. Dar chiar și așa, în 10 oameni, Olimpia are o bună ocazie de gol, dar șutul lui Voicu de la 20 de metri a fost respins în corner de Stoian (min. 72).

Finalul este unul încins cu o sumedenie de cartonașe galbene de ambele părți. Din păcate Rus va încasa două, în minutele 60 și 88 așa că Olimpia termină meciul în 9 jucători. În această situaţie, jucătorii Olimpiei se aruncă în atac neglijând total apărarea.

Oaspeții profită și, după un contraatac 3 contra 1, Remus Chipirliu rămâne doar cu Anca în față și stabilește scorul final în minutul 90+1.

Finalul meciului se încheie într-un cor de fluierături la adresa arbitrului Robert Dumitru și un potop de invective adresate lui Gheorghe Chivorchian, președintele Juventusului, care a urmărit meciul de la tribuna oficială. Dar nu ei sunt vinovați de înfrângerea, de înfrângerile la rând ale Olimpiei. Răul este în altă parte. Chiar grădina proprie.

Revenind la arbitru, Robert Dumitru merita să fie admonestat. A interpretat inegal faze identice, mai mereu în defavoarea Olimpiei. Dar principalii vinovați de eșec sunt chiar jucătorii Olimpiei. Și, poate, antrenorul Andone. Pentru că, nu trebuie să ne ascundem după degete, antrenorul răspunde de rezultate. Dar și de achizițiile făcute. Pentru că, și unii mă vor amenda pentru această afirmație, cu excepția lui Pană și Krausz, nu sunt cu nimic mai presus decât jucătorii Olimpiei din sezonul trecut.

Olimpia: Anca – Duruş, Mureşan, Heil (cpt.), Bura – Villand, R. Rus – Roşu (36 Voicu), Luduşan, Faur (76 Kanaloș)- V. Pop (46 Ursu).

Juventus: Stoian – Beţa, Morariu, Wallace, Carabela – Bărbulescu (cpt.), Băjenaru (74 Mihăescu) – Zaharia, Chipirliu, Roşca (46 Cazan)– Buhăescu (86 Călințaru).

Olimpia va juca următoarea etapă la Academica Clinceni, duminică, 9 aprilie, ora 11:00.