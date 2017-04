Infracţiunile din dosarul alegerilor din 2009 se prescriu în 10, respectiv 8 ani

Infracţiunile de abuz în serviciu şi falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale, pentru care s-a început urmărirea penală in rem în dosarul privind alegerile din decembrie 2009, se prescriu în termen de 10, respectiv 8 ani, anunţă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

„Prin comunicatul din data de 24 aprilie 2017, am adus la cunoştinţa opiniei publice faptul că procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au început urmărirea penală in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 cu aplicarea art. 5 din Codul penal (art. 248 rap. la art. 248 indice 1 din vechiul Cod penal), şi falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale, prev. de art. 391 alin. 3 şi 4 din Codul penal cu aplic. art. 5 Cod penal (fost art. 62 alin. 3 şi 4 din legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, modificată şi republicată) în dosarul menţionat anterior. Menţionăm că faptele pentru care s-a început urmărirea penală se prescriu potrivit legii vechi – art. 122 lit. b şi c din vechiul Cod penal – în termen de 10 ani, respectiv 8 ani în conformitate cu legea nouă – art. 154 alin. 1 lit. c din noul Codul penal”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), remis miercuri Mediafax.

Parchetul General precizează că, în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014, ”(…) dispoziţiile art. 5 din noul Cod penal (aplicarea legii penale mai favorabile) sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive, în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile”.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, că decizia politică de a înfiinţa Comisia de anchetă a alegerilor din 2009 rămâne în vigoare, retrimiterea la Comisiile juridice a Raportului având ca scop reformularea obiectivelor, după ce Parchetul General le-ar fi „copiat prin copy paste”.



„Cu lipsa de imoralitate care mă caracterizează, vreau să vă precizez că nu este vorba de niciun pas înapoi. Luând act de trezirea bruscă a Parchetului General, după 8 ani de zile de la alegerile din 2009, copiind aproape, prin <copy paste> obiectivele din proiectul de hotărâre de înfiinţare a Comisiei, s-a decis să se retrimită la comisii acest proiect pentru a se reformula obiectivele. Decizia politică de a se înfiinţa această comisie rămâne”, a spus Dragnea.

„Cu toate presiunile făcute asupra completelor care m-au judecat, nici măcar aceste complete care au dat o decizie politică pentru un dosar politic nu au reuşit să pună în sarcina mea o fraudă electorală”, a adăugat Dragnea.

Senatorul PMP Traian Băsescu a solicitat, anterior, Camerelor reunite să voteză miercuri derularea acestei anchete şi constituirea Comisiei de anchetă, el arătâd că principalul otiv constă în faptul că PSD trebuie să se facă de râs până la capăt.

„Poate această comisie va aduce aminte PSD că în 2009 în secţiile de votare eu aveam un singur reprezentant, iar marea alianţă politică care îl susţinea pe Geoană avea PSD, PNL, UDMR, PC. Poate vreţi să explicaţi cum a reuşit să fure unul singur când patru hoţi erau cu mâinile în buletinele de vot”, a spus Băsescu.

„Citiţi şi cartea lui Miron Mitrea în care explică cum furaţi voi, PSD, la secţiile de votare. Şi îl propun pe Dragnea preşedinte al unei comisii care să evalueze fraude la alegeri”, a adăugat Băsescu.

La rândul său, preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a precizat că PNL va accepta retrimiterea la Comisie şi va vota în acest sens.

„Comisia a fost propusă spre a fi condusă de o persoană condamnată definitiv pentru furt electoral. E o lipsă de moralitate şi profesionalism cum rar poţi închipui”, a acuzat Turcan.

Plenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor a decis, miercuri, cu 278 de voturi „pentru” şi 17 voturi „împotrivă”, retrimiterea la Comisiile juridice Raportul privind constituirea Comisiei de anchetă a alegerilor din 2009, pentru o săptămână, pentru clarificarea obiectivelor acesteia.

Propunerea de retrimitere la Comisiile juridice a fost avansată de liderului grupului PSD din Camera Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a invocat faptul că obiectivele Comisiei de anchetă, stabilite în regulamentul acesteia, trebuie clarificate ca urmare a faptului că PÎCCJ a deschis o anchetă cu un obiectiv similar.

„Ţinând cont că în data 20 aprilie 2017 s-a înaintat BPR constituirea Comisiei speciale de anchetă, având anumite obiective, şi enumăr unul singur – determinarea posibilei implicări a unor instituţii sua persoane, altele decât prevăzute de lege, în organizarea procesului electoal din 2009, iar în data de 24 aprilie PÎCCJ a solicitat o anchetă in rem privind existenţa unor suspiciuni în procesul electoral privind implicarea unor autorităţi publice şi/sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege, propun retrimiterea raportului la Comisile juridice reunite pentru clarificarea obiectivelor Comisiei de anchetă”, a spus Ciolacu.

PSD şi ALDE au cerut anchetă parlamentară pentru clarificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009, dar şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, după dezvăluirile făcute de Dan Andronic cu privire la noaptea alegerilor şi persoane aflate în anturajul lui Traian Băsescu.

Solicitarea a fost formulată în contextul în care jurnalistul Dan Andronic a publicat un articol în evz.ro, în care susţinea că în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009 a mers la locuinţa lui Gabriel Oprea, în calitate de consultant politic, unde se aflau, printre alţii, George Maior, şef al SRI la momentul respectiv, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, şi Laura Codruţa Kovesi, la momentul acela procuror general al României. Dan Andronic scria că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi erau preocupaţi, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.