Infracţiuni rutiere constatate în weekend în flagrant delict de poliţiştii sătmăreni

Poliţiştii sătmăreni au ridicat mai multe permise la sfârşit de săptămână, majoritatea pentru viteză. Dar sunt şi cazuri în care şoferii au devenit pietoni din cauza alcoolului. Totodată, încă mai sunt persoane care se urcă la volan având permisul anulat. În rândurile următoare vă prezentăm trei infracţiuni rutiere constatate în flagrant delict de poliţiştii sătmăreni.

În 30 iulie, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Carei au identificat în trafic, pe raza localităţii Lucăceni, un bărbat, de 53 de ani, din Berveni, care se afla la volanul unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o concentraţie alcoolică de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză cercetările continuă în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană sub influenţa băuturilor alcoolice.

Căuaşan la volan cu permisul anulat

Tot vineri, poliţiştii din cadrul Secţiei Poliţie Rurală Carei au identificat în localitatea Căuaş, un bărbat, de 45 de ani, din aceeaşi localitate, care conducea un autoturism având dreptul de a conduce autovehicule anulat. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de conducere i-a fost anulată.

Beat la volan, cu permisul suspendat

În 31 iulie poliţiştii din cadrul Secţiei Poliţie Rurală Petreşti au depistat în trafic, pe raza localităţii Tiream, un bărbat, de 37 de ani, din Moftinu Mic, care se afla la volanul unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o concentraţie alcoolică de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Totodată, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat. În cauză cercetările continuă în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia exercitarea dreptului de conducere i-a fost suspendată.