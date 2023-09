INFRACŢIUNE LA CĂUAŞ: Tinerii nu mai au frică de poliţişti

Marţi, 19 septembrie 2023, în jurul orei 00.30, în urma unor activităţi informative-operative, poliţiştii din cadrul Secţiei Poliţie Rurală Carei au efectuat semnale de oprire în trafic, în localitatea Căuaş, un tânăr de 20 de ani, care s-ar fi aflat la volanul unui autoturism.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicate o concentraţie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, pe scaunul din dreapta faţă aflându-se şi proprietarul autoturismului.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi încredinţarea unui vehicul unei persoane care se află sub influenţa alcoolului sau nu posedă permis de conducere.

100 de şoferi amendaţi într-o zi

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au desfăşurat în data de 19 septembrie a.c., activităţi de menţinere a unui climat de ordine şi siguranţă publică în judeţ.

Astfel, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare care au acţionat pentru prevenirea faptelor antisociale şi pentru efectuarea unor activităţi de supraveghere, fluidizare şi control al traficului rutier în judeţ, aplicând peste 100 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 35.000 de lei.