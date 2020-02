Informaţia Zilei şi Activital Sports Center au adunat încă 10.100 lei pentru Raul

Sâmbătă după-masă am dansat pentru Raul. Am făcut-o cu toţii din tot sufletul şi cu dorinţa ca toată energia pozitivă exprimată prin mişcare să ajungă acolo unde trebuie. Evenimentul caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru familia copilaşului de 4 ani bolnav de cancer din Baba Novac a fost prilej de-a face bine pentru toţi cei ce au participat. Organizat de Informaţia Zilei, Informaţia TV şi Asociaţia non profit Activital Sports Center, a pornit de la bun început de la ideea că împreună, putem face o faptă bună!

În sala de sport a Liceului cu Program Sportiv din Satu Mare, de pe strada Ady Endre, s-au întâlnit zeci de persoane, de toate vârstele, care au dansat împreună în paşi de Zumba pentru copilaşul bolnav de cancer din Baba Novac. Raul, băieţelul de 4 anişori care urmează un tratament cu citostatice la Cluj. Chiar şi cei care nu au dansat, ci doar au privit din tribune, au făcut o faptă bună. Au fost numeroşi oameni care au venit, au donat şi au plecat. Evenimentul caritabil „Dansez pentru Raul” a reunit în sala de sport sătmăreni, maramureşeni şi timişoreni, foarte multe persoane de la clase de Zumba îndrumate de numeroşi antrenori din Satu Mare şi Baia Mare.

Toţi cei prezenţi au dansat aproape două ore pentru acest copilaş micuţ bolnav şi pentru familia sa. Invitatul special, presenter mondial Zumba Claudiu Guţu din Timişoara şi binecunoscuta antrenoare Andreea Seleş din Satu Mare au susţinut un masterclass de Zumba la un înalt nivel, dar accesibil totodată şi pentru cei care au luat parte pentru prima dată în viaţă la un astfel de antrenament. Şi au fost destul de multe persoane ce nu au mai făcut Zumba şi de această dată s-au mobilizat şi au participat.

Aşa cum notam mai sus, la evenimentul de strângere de fonduri pentru Raul Pintea din Baba Novac din această sâmbătă, s-a strâns suma de 10.100 de lei. O dovadă în plus că, înainte de toate, suntem oameni şi nu rămânem indiferenţi la necazurile semenilor noştri.