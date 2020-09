InfoCons: 14% dintre români nu ştiu ce înseamnă expresia “a se consuma de preferinţă înainte de…”

Asociaţia naţională pentru protecţia consumatorilor – InfoCons – a publicat recent pe pagina sa de internet o serie de cifre ale unui studiu european cu privire la înţelegerea expresiei “a se consuma de preferinţă înainte de…”, expresie de pe etichetele produselor alimentare.

Situaţia la nivelul consumatorilor români şi europeni se prezintă astfel: 14% din români, în vreme ce 25% media europeană cred că această expresie are o semnificaţie ce depinde de tipul produselor alimentare. 14% dintre români cred că produsele alimentare pot fi consumate şi după această dată, dar s-ar putea să nu mai aibă aceeaşi calitate, 47% fiind media europeană la acest capitol. 24% dintre români cred că produsele alimentare sunt sigure pentru consum până la data indicată, iar după aceasta nu ar mai trebui consumate, aici media europeană fiind 64%. 12% dintre români răspuns cu “nu ştiu” ce înseamnă expresia cu pricina, în vreme ce doar 1% e media europeană la răspunsul cu “nu ştiu”.

Ei bine, InfoCons explică semnificaţia acestei expresii. Conform sursei citate, „A se consuma de preferinţă înainte de….” indică data până la care se preconizează că produsul alimentar îşi păstrează calitatea: “Produsele alimentare pot fi consumate în siguranţă după depăşirea datei corespunzătoare menţiunii cu condiţia ca instrucţiunile de depozitare să fie respectate şi ca ambalajul să nu fie deteriorat, dar gustul şi textura lor ar putea începe să se altereze. Menţiunea “A se consuma de preferinţă; înainte de…” figurează pe o gamă largă de produse alimentare refrigerate, congelate, uscate (paste făinoase, orez), conservate, precum şi pe alte produse alimentare (ulei vegetal, ciocolată etc.). Înainte de a arunca un produs alimentar după data corespunzătoare acestei menţiuni, verificaţi dacă ambalajul acestuia este intact şi dacă produsul alimentar are aspect, miros şi gust bun.

Odată ce ambalajul unui produs alimentar care poartă menţiunea respectivă a fost deschis, urmaţi toate instrucţiunile eventuale, de exemplu :A se consuma în termen de trei zile de la deschidere;”, explică InfoCons.