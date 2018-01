Înființarea unui parchet special pentru magistrați e constituțională

Curtea Constituțională (CCR) a declarat neconstituționale prevederi din Legea privind organizarea judiciară și a amânat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte două legi ale justiției, respectiv Statutul magistraților și organizarea CSM.

Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca, mai exact, patru obiectii cu privire la Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara au fost adimise de Curte. El a mentionat totdata ca propunerea infiintarii sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor face parte din acele texte respinse, fiind constitutionala, anunta News.ro.

„Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor si organizarea CSM le-am amanat pe 30 ianuarie, iar cel cu privire la organizarea judecatoreasca – am dat o decizie”, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.

„Decizia consta in respingerea obiectiilor de neconstitutionalitate extrinseci, care vizau constituirea Comisiei parlamentare si modul de luare in dezbatere a acelor amendamente care proveneau de la Consiliul Legislativ, de la organizatii profesionale, spunand ca acele amendamente au fost de fapt insusite de catre Comisie si de catre Parlament. (…) Am admis 4 puncte din textele pe care le-au criticat autorii sesizarilor, pentru motivele pentru care le vom explica in comunicatul de presa, iar pentru celelalte texte care sunt mentionate in cele doua sesizari am respins pentru motivele care vi le vom prezenta”, a mai anuntat Dorneanu, citat de Agerpres.

El a adaugat ca propunerea infiintarii sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor face parte din acele texte respinse, fiind constitutionala.

Valer Dorneanu a exemplificat ca una dintre obiectiile admise de catre Curte se refera la angajarea magistratilor pensionari.

„Doar patru dintre criticile cu privire la patru categorii de texte, unul dintre ele vi-l pot spune: cel care prevedea ca se pot angaja, dintre magistratii pensionari, sa fie angajati la curtile de apel pentru redactarea unor hotarari (…)”, a spus Dorneanu.