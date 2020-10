Infectaţii printre noi

Sunt cărţi, şi filme, care au mare succes nu doar pentru conţinut, ci şi datorită unui titlu fericit ales. „Asasinii printre noi” este una dintre ele. S-ar mai putea aminti ” Pentru cine bat clopotele”, „Un pod prea îndepărat” sau „Nimic nou pe frontul de vest”.

Fără îndoială, mulţi suntem infectaţi şi nu ştim. Este una dintre ciudăţeniile acestei pandemii. O altă ciudăţenie este întârzierea unui vaccin. Totuşi, din informaţiile destul de puţin transparente, s-ar părea că anul 2020 nu se va termina înaintea de apariţia pe piaţă a unui vaccin.

Donald Trump, presupus a fi cel mai bine informat om din lume, afirma recent că vom scăpa de Covid-19 imediat după alegeri. Vorbea, evident, de alegerile din Statele Unite.

Şi în România există un om mai bine informat decât oricine. De ce afirmaţia lui Marcel Ciolacu potrivit căreia în curând în România se va ajunge la 10.000 de pozitivi pe zi trebuie crezută? Pentru că are în partid doi dintre cei mai importanţi medici imunologi, oameni care s-au afirmat nu doar ca specialişti, ci şi ca foarte buni comunicatori.

Ei sunt dr. Adrian Streinu-Cercel şi Alexandru Rafila. Amândoi s-au înscris în PSD şi se află pe listele electorale pentru parlamentare.

Este de la sine înţeles că de la ei are Marcel Ciolacu informaţia care sperie întreaga ţară, anume că în curând se va ajunge la uriaşa cifră de 10.000 de infectaţi pe zi.

Imediat după această veste, liderul PSD a amintit că peste o săptămână se intră oficial în campania electorală, sugerând că pentru acest lucru vinovat se face PNL.

Că pandemia este tema care va fi amplu dezbătută în campania electorală este o certitudine.

Dar există şi abordări pozitive. Un medic oarecare, un anonim, dar la fel de mare specialist ca proaspeţii politicieni Rafila şi Streinu-Cercel, afirmă că pandemia se extinde pentru că nu se iau măsuri unitare. Fiecare ţară ia măsuri separate, iar virusul fuge dintr-o parte în alta, purtat de oameni care se plimbă dintr-un loc în altul, dintr-o ţară în alta.

Este o certitudine că muncitorii sezonieri din Spania se află printre purtătorii involuntari.

Purtători involuntari sunt toţi pământenii. Până şi liderii lumii şi-au transmis unii altora boala, fără să ştie.

Cum Franţa are peste 48.000 de infectaţi pe zi, este o posibilitate ca şi premierul Ludovic Orban, aflat în vizită, să se fi întâlnit cu unul dintre infectaţi. Teoretic, este posibil orice, în orice loc, pericolul fiind acelaşi pentru fiecare persoană.

Virusul nu are graniţe şi nu are preferinţe. Nici măcar politice. Din când în când, parcă se răzbună pe cei care îi iau numele în deşert. Printre victime se află preşedintele Trump, premierul britanic Boris Johnson, preşedintele Braziliei etc.

Cea mai mare nenorocire care i se poate întâmpla unui candidat, aflat pe un loc eligibil pe listele electorale, este să fie depistat pozitiv.

Ce şanse există ca unul dintre cei doi imunologi înscrişi pe listele parlamentare ale PSD, Streinu-Cercel şi Rafila, să fie depistaţi pozitiv? Aceeaşi şansă ca alţi candidaţi, capi de listă la PNL, să intre în izolare.

Majoritatea miniştrilor din guvernul Orban sunt incluşi pe listele electorale ale PNL. Ne-am putea trezi, în plină campanie, cu întregul cabinet Orban la izolare?

Desigur. Aşa cum se poate ca întreaga conducere a USR-PLUS să fie depistată pozitiv, niciun alt partid nu este înafara pericolului.

Dat fiind faptul că totul ţine de întâmplare, că infectaţii nu doar că se află printre noi, dar putem fi noi înşine, totul ţine de întâmplare, de noroc, de neşansă.

Cu toată cearta, din fericire nu s-a ajuns atât de departe încât un partid să trimită infectaţi sub acoperire în tabăra adversarilor.

Aşa cum în vremurile evului mediu întunecat se trimiteau ciumaţi să infecteze armata duşmană.

Buni sau răi, nu-i credem pe niciunul dintre actualii lideri ai partidelor să recurgă la o asemenea strategie inumană.

Acesta este un semnal încurajator că nici măcar politicienii nu şi-au pierdut bruma de umanitate. Vorbesc vrute şi nevrute, dar nu depăşesc anumite limite. Se află în război, dar într-un război al vorbelor.

Prin urmare, nu este totul pierdut. Mai există speranţe că virusul va fi învins prin efortul comun, al tuturor, al depistaţilor pozitiv şi depistaţilor negativ, al simptomaticilor şi asimptomaticilor.

Infectaţii asimptomatici se află printre noi, dar nu sunt rău intenţionaţi.