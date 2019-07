Inedit a câştigat cinci premii la Festivalul naţional “Muzritm”

La categoria solişti, Daniela Raţiu s-a clasat pe locul 1

Pentru al 24-lea an consecutiv, profesorul Sorin Berindei alături de copiii şi tinerii talentaţi care au ales să facă parte din familia Inedit urmând cursurile Asociaţiei Culturale Inedit 87 Nord, s-a aflat zilele acestea la Vatra Dornei.

Festivalul naţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret “Muzritm” din Vatra Dornei a ajuns anul acesta la ediţia cu numărul 26 şi iată că profesorul Sorin Berindei devine cu trupa sa Inedit un veteran al festivalului.

Sătmărenii au fost şi de această dată la înălţime, întorcându-se acasă cu cinci premii frumoase: la categoria solişti, Daniela Raţiu a obţinut premiul întâi.

Formula acustică Inedit a obţinut la Vatra Dornei premiul al doilea, Inedit Junior, noua trupă îndrumată de profesorul Sorin Berindei a debutat în competiţii şi iată că a reuşit performanţa de a obţine premiul al doilea, iar Sara Molnar şi Lavinia Sălăjean au obţinut fiecare premiul al doilea. Un sejur frumos şi încărcat de emoţii pentru cei 14 copii care au evoluat pe scena acestui mare festival. Profesorul Sorin Berindei ne-a mărturisit la întoarcerea acasă că rezultatele obţinute la Vatra Dornei sunt un motiv de bucurie, amintind în special noua trupă Inedit Junior care la debutul în cadrul evenimentelor competiţionale de profil a reuşit să urce pe cea de-a doua treaptă a podiumului.

Evoluţia sătmărenilor a impresionat iată din nou nu doar publicul din Vatra Dornei, ci şi juriul evenimentului. Sătmărenii au reuşit, cum de altfel reuşeşsc an de an, să aducă acasă, la Satu Mare, numeroase premii de pe urma participării la festivalul din Vatra Dornei. Atât soliştii, cât şi instrumentiştii, iubesc muzica în adevăratul sens al cuvântului, se pregătesc cu plăcere şi încă de la primul acord stârnesc aplauzele celor ce îi ascultă. Ansamblul Inedit e cunoscut în toată ţara, anul acesta împlinind 32 de ani de activitate. Tradiţie, muncă, ambiţie, iubire pentru tot ceea ce înseamnă muzică. Şi, am mai puncta, accentul pus pe muzica de bună calitate, pe muzica live, caracteristică de bază a Ineditului care ori de câte ori a ieşit în faţa publicului a susţinut prestaţii live.