Industria textilă sătmăreană îşi revine cu greu după doi ani de pandemie

Cu toate acestea, nu au reuşit să recupereze pierderile cauzate de cei doi ani de pandemie

Întreprinzătorii sătmăreni din domeniul confecţiilor textile sunt optimişti în ceea ce priveşte sfârşitul anului 2022. Deşi 2020 şi 2021 au fost doi ani critici din toate punctele de vedere, pentru toate domeniile de activitate, industria textilă sătmăreană a rezistat, s-a menţinut pe linia de plutire, chiar dacă acest lucru a însemnat să găsească soluţii de moment în ceea ce priveşte producţia din atelierele de croi şi cusut.

Din păcate, nici firma Inedit din municipiul Satu Mare nu a fost ocolită de neajunsuri în perioada de pandemie, dar mai ales în cele două luni cât a fost instituită starea de urgenţă. Cu toate acestea, proprietarii firmei Inedit au păstrat toţi angajaţii, neavând nici măcar o zi de şomaj tehnic.

„Noi, ca şi domeniu, al textilelor, nu am fost prinşi nicăieri cu ajutoarele care s-au dat. Codul nostru CAEN a fost pur şi simplu uitat. Au intrat alte coduri CAEN care au avut parte de ajutoare şi chiar 1413 nu a intrat. Aşa a fost să fie. Este o realitate. (…)

Şi noi ne-am reprofilat şi am făcut orice, inclusiv combinezoane, pentru a ne putea descurca. Nu am vrut, nu am dorit sub nicio formă să dăm angajaţii în şomaj tehnic, pe perioada pandemiei, în ideea în care ne-am gândit că mulţi pleacă din industrie, şi că, dacă am face o pauză, chiar dacă era plătită 75%, în perioada pandemiei, toată lumea s-ar fi reorientat şi ar fi părăsit industria. Şi în ideea aceasta, noi ne-am străduit… cel puţin Inedit nu a avut parte de şomaj tehnic, deci am făcut tot ce am putut ca să continuăm, chiar dacă articole medicale nu puteam să ajungem să confecţionăm, având nevoie de nişte autorizaţii speciale şi nu foarte simplu de obţinut”, a explicat Sorina Tulan, director al cunoscutei firme sătmărene Inedit.

Majoritatea întreprinderilor sătmărene de confecţii s-au reorientat către articole de protecţie

Singura „scăpare” pe care au văzut-o firmele sătmărene, în perioada stării de urgenţă şi de pandemie au fost articolele medicale şi de protecţie. Unele dintre ele au confecţionat chiar şi măşti, în măsura în care au primit autorizaţie pentru acest lucru, însă alţi întreprinzători au reuşit să se descurce, sau să se menţină pe linia de plutire doar confecţionând combinezoane, atât de necesare în perioada respectivă. Totodată, altele au produs articole pentru iahturi şi canapele.

„Ne-am orientat pe produsele de protecţie, pe care le-am realizat cât de bine am putut, din ţesăturile care erau cerute. Ne-am făcut temele şi chiar am reuşit să ajungem la nişte alternative extrem de apropiate faţă de ceea ce se importa, pentru că, până la urmă, importurile au fost cele care au făcut legile legate de echipamentele de protecţie care s-au folosit în spitale.

Am făcut ce am putut mai bine, la preţuri cât mai competitive, pentru a putea continua. Chiar nu ne-am pus problema să câştigăm, să avem profit, dar măcar să plutim, până la momentul în care urma să ieşim din momentul dificil în care ne aflam şi să reuşim să ţinem echipa aproape, pentru a avea cu cine lucra după.

Eu pot să spun că nu am pierdut angajaţi. Unul singur a plecat. Faptul că au rămas la Inedit a fost cea mai mare realizare pe care o văd eu. Nu am avut secţia închisă absolut deloc. Acesta este un mare lucru, în condiţiile în care ne-am asumat să mergem pe pierdere, pentru că nu am putut să susţinem toate costurile, deci toate cheltuielie, dar salarii fără doar sau poate, am dat, ca să ţinem echipa aproape şi chiar am sperat şi am sperat şi ne-am străduit, cred că am trimis cel puţin cinci mostre ca să primim avize pe ţesături care erau probate în Germania şi pe care ne-am străduit să le facem cât de bine am putut, dar, din păcate, în România nu au fost acceptate”, a mai precizat Sorina Tulan.

Întreprinzător: “am lucrat în pierdere doi ani”

Un alt întreprinzător sătmărean care se ocupă de confecţii pentru bărbaţi a declarat că în perioada respectivă, vânzările au fost complet inexistente. „A fost rău, rău. De la o zi la alta, s-au redus vânzările la zero. Eram cu depozitul plin şi eram pregătit pentru un an bun de vânzare, în condiţiile în care 2019 a fost unul de mare succes. Efectiv nu am putut face faţă comenzilor şi ne pregăteam să fie aşa şi în 2020. Iar vânzările au fost zero. Au fost şi problemele medicale, au fost probleme cu producţia pentru import, iar în export nu te lăsa să vinzi.

Am rămas pe o piaţă de lohn, care s-a îngustat şi aceea de la o zi la alta. S-au anulat comenzile din străinătate, pentru că şi pentru ei au fost aceleaşi probleme. Şi am lucrat în pierdere doi ani, dar nu pierderi mici, ci mari.

Depindem 99% de nunţi, botezuri, dar şi de banchete. Facem costume pentru petreceri, astfel că am fost loviţi în plin.

A fost jalnic, jalnic. Nu am mai vândut costume. Am lucrat pentru canapele, pentru iahturi, pentru francezi şi nemţi, am făcut măşti, combinezoane.

Am redus salariile. Le-am spus oamenilor, mai ales celor care lucrează şi soţ şi soţie la mine că, dacă doresc să îşi caute în altă parte, sunt liberi să o facă, deşi eu nu am dat pe nimeni afară. Oamenii s-au stresat să lucreze. (…)

E uşor să închizi o firmă. Problema este cum redeschizi. Eu mi-am recuperat aproape toţi oamenii care mi-au plecat atunci. I-am adus înapoi. Nu le-a plăcut unde au lucrat. A fost rău de tot. Nu s-a mai vândut de tot”, a precizat afaceristul sătmărean care nu a dorit să-şi divulge identitatea.

Acesta a mai declarat că, cel mai nemulţumitor fapt a fost că întreprinzătorii din domeniul textilelor nu au fost incluşi pe listele celor despăgubiţi de stat, pentru pierderile suferite în pandemie, de exemplu cum sunt cei din HoReCa.

A precizat că a reuşit să se menţină pe piaţă cu răbdare şi susţinându-se financiar din fondurile proprii.

Vânzările îşi revin la normal, deşi cresc toate preţurile

Întrebată dacă crede că sfârşitul de an va fi sau nu unul bun pentru afacerea sa, în condiţiile în care se prevestea un nou val covid, reprezentanta firmei Inedit s-a arătat cât se poate de realistă, după cum ea însăşi a precizat, şi a refuzat total posibila apariţie a altor infectări masive.

„În perspectiva acestui lucru, sper ca să nu se întâmple nimic special şi care să ne scurtcircuiteze activitatea în perioada care va urma. Faptul că trebuie să ne obişnuim cu covidul aşa cum trăim cu gripa, şi cu hepatita, şi cu alte boli, cu care este obligatoriu să ne împrietenim, în ghilimele fie spus, este un lucru cert.

Eu chiar nu cred că va mai veni o perioadă similară cu ceea ce a fost în perioada de pandemie. Nu ai cum să te gândeşti la aşa ceva! Ferească Bunul Dumnezeu să mai probăm o perioadă similară, pentru că eram plini de teamă, plini de neştiut. Acum lucrurile stau totuşi diferit. Ne-am vaccinat parte din noi, ne-am imunizat natural parte din noi, cunoaştem cum trebuie să reacţionăm cu tratamentul adecvat la boală. Deci sunt lucrurile mult mai clare acum. Nu cred că pe Covid vom intra intra într-o situaţie pe care am probat-o, din păcate, în 2020-2021. (…)

Nu cred că va fi la fel. Dacă vorbim de Untold, nu putem să comparăm evenimentele în familie, cu câteva sute de participanţi, cel mult. Nu că sunt optimistă, sunt chiar realistă. Ideea e că nu-mi permit să fiu optimistă, ci chiar foarte atentă cu ce anume se va întâmpla, pentru că afacerea noastră, anul acesta am simţit că nu mai avem tot felul de bariere care ni s-au pus şi am putut să lucrăm relaxaţi şi toată lumea care este din domeniu şi lucrează în Satu Mare, poate spune că nu a făcut faţă cererii de piaţă. Şi ăsta este un lucru extraordinar, pentru că toată lumea a putut lucra cu motoarele pornite la maxim, deci e bine.

Totuşi, din păcate, nu am putut să acoperim pierderile pe care le-am avut în decursul a doi ani de pandemie. Nu ştiu ce va fi cu sezonul următor, pentru că avem o problemă serioasă cu creşterea preţurilor la tot. Să nu uităm că, până la urmă, o haină nu este chiar cea mai importantă prioritate a numănui. Şi atunci stăm cu ochii foarte bine fixaţi pe ceea ce se întâmplă în piaţă, dar nu vom mai avea scenariul acela atât de urât care a fost în perioada pandemiei, cu siguranţă”, a conchis Sorina Tulan.

Aceeaşi notă de optimism s-a putut observa şi la celălalt patron sătmărean, care confecţionează costume pentru bărbaţi. Este de părere că virusul de care s-a temut toată planeta este mai inofensiv decât s-a crezut, şi că nu era cazul ca economia să se oprească la nivel global, pentru că acest lucru a afectat foarte mult şi aproape ireversibil toate sectoarele de activitate.

„Nu mai vine, cu siguranţă, un alt val. Este o simplă răceală. Şi în secţia de producţie s-au vaccinat aproape toţi oamenii. Asupra virusului s-a făcut mai mult tam-tam decât era cazul. A fost o prostie imensă să opreşti tot atunci în martie, toată ţara. S-a întâmplat o chestie ciudată cu toată povestea asta cu Covidul şi faptul că au oprit toată economia”, a mai menţionat înreprinzătorul sătmărean care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

A mai precizat că, până în prezent, a lucrat la capacitate maximă, anul 2022 fiind unul chiar foarte bun. Producţia de costume s-a vândut aproape în totalitate, iar cererile pieţei sunt în continuare, mulţumitoare.