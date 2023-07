Indicii ROBOR s-au întors la cotele din iunie 2022

Jumătatea săptămânii a fost una fără schimbări semnificative ale cursului euro/leu. În schimb, indicii ROBOR continuă să scadă şi se află la minimul ultimului an.

Cursul euro a urcat, pe 12 iulie, marginal de la 4,9501 la 4,9510, în timp ce transferurile s-au realizat într-un culoar foarte îngust, 4,949 – 4,954 lei.

Stabilitatea monedei naţionale este consecinţa creşterii cererii de lei, stimulată de listarea la Bursa de Valori a Hidroelectrica.

Gestionarea defectuoasă a bugetului de către guvernul de coaliţie ar putea determina depăşirea pragului de 6% din PIB la sfârşitul acestui an a deficitului bugetar.

În opinia lui Valentin Lazea, economistul-şef al BNR, „soluţia o reprezintă, pe termen scurt, revenirea la adevărata cotă unică”. În opinia lui Lazea eliminarea scutirilor şi exceptărilor unor facilităţi „ar putea să aducă peste 2 procente din PIB”. „Răspunsul constă în trei cuvinte: lăcomie, ideologie, teamă” (sublinierea aparţine lui Lazea) sunt principalele cauze ale situaţiei actuale.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 6,50 la 6,49%, faţă de 6,47% la începutul lui iulie trecut. Indicele la şase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 6,59 la 6,57% comparativ cu 6,44% la sfârşitul lui iunie 2022. Indicele la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase la nivel interbancar, a scăzut miercuri de la 6,77 la 6,76% aproape de valoarea din urmă cu un an care a fost de 6,73%.

În aşteptarea datelor referitoare la valoarea atinsă în iunie de inflaţia din Statele Unite, euro a crescut la 1,1004 – 1,1037 dolari, iar media monedei americane a scăzut de la 4,4968 la 4,4907 lei.

Evoluţia trebuie pusă pe posibilitatea ca inflaţia să scadă semnificativ, ceea ce ar putea determina încheierea procesului de majorare a dobânzii de către Rezerva Federală, după şedinţa de politică monetară care se va desfăşura la sfârşitul acestei luni.

Moneda elveţiană s-a apreciat la 0,967 – 0,97 franci/euro iar media ei a urcat la 5,1133 lei, maxim a ultimei luni şi jumătate. Lira sterlină s-a depreciat marginal la 5,8039 lei.

Preţul gramului de aur a coborât la jumătatea săptămânii la 279,4240 lei, în timp ce metalul galben fluctua în culoarul 1.933 – 1.941 dolari.

Monedele din regiune aveau evoluţii divergente. Media celei maghiare s-a apreciat la 377,66 forinţi/euro iar a celei poloneze s-a depreciat la 4,4471 zloţi/euro.