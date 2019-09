Incidente la meciul de Liga a 4-a AS Căpleni – Froelich Foieni

Ultima etapă din campionatele județene la fotbal nu a fost una tocmai liniștită. Cel puțin așa ar trebui să înțelegem din comunicatul postat pe site-ul AJF Satu Mare de Comisia de Disciplină.

Un comunicat lapidar, fără niciun fel de detalii despre faptele petrecute la meciul AS Căpleni – Frohlich Foieni. Am aflat doar că la acest meci s-a petrecut ”incidente”. Din informațiile noastre rezultă că ar fi fost vorba de jucători agresați, de două cartonașe roșii arătate gazdelor etc. Oricum, din cauza acestor incidente, au fost convocați la o următoare ședință oficialii delegați la acest joc.

Dar și la jocul Unirea Tăşnad – Voinţa Babţa s-a petrecut ceva necurat motiv pentru care au fost convocați arbitrii și observatorul delegat. În rest, așa cum reiese din comunicatul de mai jos, am putea crede că a fost o etapă liniștită fără evenimente deosebite.

La meciul AS Livada – Talna Oraşu Nou a fost eliminat jucătorul Beluska Richard (Livada). Acesta a fost suspendat două etape și amendat cu 65 de lei în timp ce Kanalos Levente a fost suspendat o etapă + amendă 20 de lei.

Stăruinţa Berveni – Fortuna Căpleni: Eliminare Sabo Istvan (Căpleni) – suspendare o etapă + amendă 20 de lei.

Pentru incidentele petrecute la AS Căpleni- Frohlich Foieni se convoacă pentru şedinţa din data de 24.09.2019, orele 15:30 următorii: Jucătorii Baumgarner Antal, Beresi Zoltan, Keszenheimer Zsolt, delegatul Szilagyi Gabor, arbitrii Dragoş Bogdan, Botos Roland, Reday Arpad şi observatorul Rus Gavril.

Pentru clarificarea situaţiei jucătorului eliminat Masca Adrian, la meciul Unirea Tăşnad – Voinţa Babţa, se convoacă pentru şedinţa din data de 24.09.2019, orele 15:30, oficialii, arbitrii, observatorul precum și delegatul Moise Bogdănel.