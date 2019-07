Încet, dar sigur, PLUS, partidul lui Cioloş, cucereşte populaţia de la oraş, iar mai târziu se va concentra şi pe populaţia de la ţară

Miercuri, 24 iulie 2019, la noul sediu din Satu Mare, situat pe Calea Traian nr. 19, a avut loc o conferinţă de presă organizată de PLUS (Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate).

Fostul premier Dacian Cioloş a înfiinţat PLUS cu puţin timp înainte de alegerile europarlamentare. Împreună cu

USR au obţinut un scor foarte bun la europarlamentare, situându-se pe locul trei, după PNL şi PSD. De partidul lui Viorica Dăncilă alianţa USR-PLUS este despărţită de doar un număr de voturi nesemnificativ.

Cele două partide, USR şi PLUS, şi-au desemnat şi candidaţii. Dan Barna a fost desemnat candidat prezidenţial, iar Dacian Cioloş urmează să fie numit premier, în cazul în care se vor câştiga alegerile.

Conform ultimelor sondaje, candidatul USR-PLUS este pe locul doi în preferinţele alegătorilor la prezidenţiale.

Dar alianţa USR-PLUS are şi alte obiective, printre care şi câştigarea alegerilor locale. După cum se prezintă lucrurile în acest moment, cele două partide au şanse de victorie mergând împreună la locale. Acest lucru, cel puţin la Satu Mare, se concretizează în numărul mare de maghiari care au aderat la PLUS, peste 10%. La USR situaţia privind aderarea maghiarilor la acest partid nou este cam la fel.

PLUS este o formaţiune politică aflată la început de drum, dar se prezintă ca o formaţiune matură, conştientă de rolul ei în acţiunea de redresare şi reformare reală a României.

Revenind la conferinţă, în noul şi micul lor sediu (”umil”, după cum l-a caracterizat unul dintre organizatori), au fost prezenţi mai mulţi lideri din structura de conducere a formaţiunii politice, precum şi jurnalişti din presa scrisă şi audiovizuală. Din partea forurilor ierarhice PLUS au participat: Oana Bogdan, reprezentant al Biroului Naţional PLUS şi Adela Lile, coordonator regional PLUS, Regiunea Nord-Vest.

Prezentarea stadiului de organizare a filialei

În spatele prezidiului se afla un panou de dimensiuni mari cu desene artistice ale unor persoane simbolizând profesii diverse, iar pe un ecran lateral a fost proiectată structura organizatorică rezultată în urma alegerilor interne, precum şi grafice privind numărul şi structura pe vârste a membrilor tânărului partid.

Oana Bogdan a prezentat jurnaliştilor modul de organizare a filialelor partidului ”pe bază de comunităţi locale”, la nivel de ţară fiind peste 2.400 astfel de comunităţi locale, fiecare fiind formată din 8.500 de cetăţeni. Ea a spus că partidul (”o forţă de centru”) se pregăteşte pentru guvernare, în care scop până la 15 septembrie, îşi propun să înfiinţeze toate filialele judeţene, precum şi în Diaspora.

Organizatorii nu au avut la îndemână o statistică pe profesii a membrilor de partid din judeţ, însă în ceea ce priveşte compoziţia etnică au spus că circa 10% sunt maghiari. Graficul proiectat ne mai informa că 29% sunt femei, iar 49% au vârste cuprinse între 30 şi 45 de ani. Ei au informat jurnaliştii că membrii de partid sunt mai mulţi din oraşe şi că ”intră mai greu în zona rurală”.

Despre alegerile interne

Cu o zi înainte, respectiv marţi, 23 iulie 2019, avusese loc Convenţia Judeţeană PLUS din Satu Mare, în cadrul căreia s-a ales conducerea filialei judeţene şi cei 12 delegaţi care vor participa la Convenţia Naţională Extraordinară. I-am remarcat şi de astă dată, la fel ca la precedenta conferinţă de presă ţinută în urma alegerilor europarlamentare, pe Mircea Ciocan Maior, de astă dată preşedintele filialei, şi pe Ciprian Horvat, secretar general.

S-a mai spus că la convenţie s-au discutat mai multe proiecte: despre potenţialul judeţului, despre un ”branding” al municipiului Satu Mare, după reabilitarea zonei centrale, despre problema îmbătrânirii populaţiei oraşului şi propuneri de soluţii pentru a-i aduce înapoi pe tinerii plecaţi.

Ei au precizat că partidele nefrecventabile pentru PLUS sunt PSD şi ALDE.