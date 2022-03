Încercare de destabilizare a organizaţiei judeţene PMP Satu Mare

După cum am mai scris, în PMP s-au format mai demult două tabere conduse de Cristian Diaconescu şi Eugen Tomac. Cristian Diaconescu avea de gând să formeaze o alianţă cu AUR în urma căreia mai mulţi deputaţi de la AUR ar fi urmat să devină membri PMP şi să formeze un grup în Parlament. În grabă, Eugen Tomac a organizat un congres extraordinar în 19 februarie la care nu a fost invitat şi Cristian Diaconescu, care a contestat organizarea acestuia.

La congres a fos aleasă o nouă echipă de conducere în frunte cu Eugen Tomac, avându-i ca preşedinţi executivi pe Petru Movilă şi Adrian Mocanu. Noua conducere cuprinde 52 de nume, printre care şi Liviu Pop – secretar executiv.

Puciul de la Mioriţa

Organizaţia PMP Satu Mare nu a scăpat de frământări. Un grup de membri PMP l-a invitat la Satu Mare pe fostul preşedinte Cristian Diaconescu cu intenţia de a schimba conducerea actuală, fapt care nu le-a reuşit.

Redăm în cele ce urmează un comunicat semnat de Liviu Pop, preşedintele organizaţiei judeţene PMP Satu Mare, “referitor la puciul de la restaurantul Mioriţa din 6 martie 2022.”

“La această întâlnire a fost invitat şi domnul Cristian Diaconescu. Aceasta întâlnire (puci) a fost organizată de către consilierul judeţean PMP – Gabriel Mihali, doamna Viorica Iocsak, doamna Aura Rus şi Nicoleta Mihali, conform pozei alăturate. Au mai fost invitate şi alte 5 persoane care nu sunt membri PMP, de exemplu domnul Bretan şi alţi spectatori, fiind în total 15 persoane.

În momentul în care am aflat despre organizarea acestei întâlniri (puci!), vineri seara l-am sunat pe domnul Cristian Diaconescu şi din discuţia cu dânsul am aflat ca într-adevăr a fost invitat la Satu Mare de cei menţionaţi şi unii susţinători de-ai dumnealui.

În discuţia cu dumnealui am spus ca nu sunt în zonă duminică, nu am fost invitat la această întâlnire şi aleşii locali nu pot să-i convoc peste noapte. Am convenit cu dumnealui sa amânăm această întâlnire la propunerea aleşilor locali deoarece în urmă cu 2 săptămâni, înainte de congresul PMP a fost la Satu Mare, unde, la întâlnirea cu organizaţia judeţeană, aleşi locali şi simpatizanţi şi-a prezentat platforma program, în concluzie asigurându-mă ca întâlnirea va avea loc la o alta dată stabilită conform programului dumnealui.

În cursul zilei de duminică am aflat că întâlnirea totuşi are loc şi am încercat să ajung la Satu Mare. Am ajuns în momentul în care domnul Diaconescu era condus la maşină de Viorica Iocsak şi ceilalţi, salutându-l respectuos şi dând mâna cu dânsul. În acel moment domnul Diaconescu mi-a spus că se grăbeşte şi pleacă la Timişoara. L-am invitat la o cafea sau masă conducându-l la maşină. El a refuzat, motivând că se grăbeşte.

Am aflat că acest puci a fost dejucat chiar de dumnealui, cred că nu ştia nimic despre acest puci şi prin experienţa sa politică şi diplomaţie a detensionat acest puci. De altfel în scurta vizită a apreciat faptul ca la Satu Mare există organizaţie judeţeană cu mulţi aleşi locali şi apreciază faptul că am reuşit să intrăm în Consiliul Judeţean. În conferinţa de presă a subliniat faptul că dizolvarea organizaţiei judeţene, demiterea preşedintelui, se face doar de CEX-ul Naţional, la propunerea CN.

Vorba lui I. L. Caragiale din piesa „Gaiţele”, şi la Satu Mare trei gaiţe şi un consilier judeţean au dorit să destabilizeze Organizaţia Judeţeană PMP, nereuşind acest lucru, mai mult, aleşii locali PMP nu au susţinut acest puci, dând dovadă de maturitate politică, unitate, fiind alături de preşedintele organizaţiei judeţene.

De aceea cer demisia de onoare celor care au organizat acest puci, în special consilierului judeţean Gabriel Mihali.

Dacă suntem bărbaţi între bărbaţi, nu doar bărbat între trei doamne, demisia de onoare a d-lui Gabriel Mihali ar linişti apele în organizaţia judeţeană Satu Mare.

Partidul Mişcarea Populară Satu Mare merge mai departe chiar dacă în ultimele luni s-a dorit fuziune, absorbţie sau implozie din interiorul partidului. Mergem mai departe cu cei care susţin si iubesc PMP-ul şi îi asigur că din acest puci am ieşit mai puternici şi mai uniţi. Îi asigur pe aleşii locali şi membrii PMP din judeţul Satu Mare că sunt alături de ei şi împreună vom rezista până la viitoarele alegeri din 2024 când vom intra în parlament.”