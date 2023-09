ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR: În discursul său, Iohannis a vorbit despre problema drogurilor

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susţinut luni, 11 septembrie 2023, la Şcoala Gimnazială nr. 162 din Bucureşti, o alocuţiune în cadrul festivităţii de deschidere a anului şcolar 2023-2024.



„Deschiderea acestui an şcolar are semnificaţia unui nou început, din mai multe perspective.

Vreau să menţionez, mai întâi, că, după îndelungi şi temeinice dezbateri, avem, în sfârşit, legi ale educaţiei moderne, care transpun în practică viziunea proiectului „România Educată”.

Este o etapă esenţială pentru a începe să rezolvăm problemele cu care se confruntă învăţământul din ţara noastră. Cu toţii ne dorim o Românie competitivă, iar asta se poate realiza numai printr-o educaţie de calitate, accesibilă tuturor elevilor şi studenţilor.

Dragi elevi,

Sunteţi primele generaţii care vor beneficia de reformele aplicate odată cu noul cadru legislativ, care urmăreşte obiective îndrăzneţe. Şi îndrăzneţi vă îndemn să fiţi şi voi în a vă urmări visurile, în a învăţa cât mai mult despre domeniile care vă pasionează şi în care, mai târziu, puteţi să aveţi contribuţii de succes.

Viitorul se clădeşte cu şi prin educaţie, investind în potenţialul copiilor şi în cel al tinerilor. Este, de departe, cea mai bună investiţie pe care o putem face!

Şcoala voastră îşi îndeplineşte foarte serios şi constructiv menirea. Am fost impresionat de povestea bazei sportive şi vă felicit pentru hotărârea şi eforturile voastre şi ale cadrelor didactice de a transforma în realitate acest proiect.

Dragi profesori,

Pasiunea pentru cunoaştere şi talentul pentru a o împărtăşi reprezintă trăsăturile celei mai nobile vocaţii, care mi-aş dori să fie tot mai des o alegere de carieră.

Ştiu că treceţi deseori prin provocări care vă pun răbdarea şi încrederea la încercare. Vi se cer multe în această perioadă şi societatea nu v-a arătat mereu aprecierea şi recunoştinţa care vi se cuvin.

Mesajul meu pentru dumneavoastră, dascălii, rămâne acelaşi: sunteţi indispensabili viitorului ţării noastre.

Măririle salariale din acest an sunt un pas în direcţia corectă, dar cu siguranţă că meritaţi mai mult. Creşterea medie de 25% a salariilor din învăţământ a devenit realitate după ce aţi atras atenţia societăţii asupra importanţei meseriei de dascăl. Continui să susţin şi creşterea salariilor începând cu 1 ianuarie 2024 şi vă asigur că rămân ferm în a sprijini toate demersurile prin care angajamentele luate de Guvern în această vară să devină realitate.

Asistăm, de asemenea, din acest an, la investiţii serioase în infrastructura sistemului de învăţământ, finanţate atât din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cât şi din bugetul de stat. Vorbim de peste 1 miliard de euro pentru dotări cu mobilier nou, modern, echipamente IT de ultimă generaţie şi laboratoare noi, precum şi cu materiale didactice. Astfel, peste 5.600 de şcoli vor beneficia de un mediu educaţional modern.

Noua legislaţie revalorizează cariera didactică. Încurajăm, de exemplu, titularizarea în unităţile de învăţământ din zone defavorizate, fiind introduse şi o serie de elemente care vor genera predictibilitate în ceea ce priveşte norma didactică.

Toate aceste modificări au fost făcute pentru că avem nevoie de cadre didactice cu vocaţie.

Domnule director,

Vreau să vă felicit pentru eforturile pe care le-aţi făcut pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii, dar şi pentru a le crea copiilor o veritabilă comunitate, unde vin cu drag şi se pot maturiza armonios. Aţi reuşit să transformaţi această şcoală într-un reper, când vorbim despre participarea şcolară.

Şcoala în care mă aflu astăzi este un exemplu al faptului că educaţia poate transforma destine şi că, prin demersuri comune, putem oferi copiilor reale oportunităţi de dezvoltare.

Dragi părinţi şi bunici,

Noul cadru legislativ în domeniul educaţiei oferă toate premisele ca elevii să finalizeze ciclul şcolar pe deplin pregătiţi pentru o societate aflată într-o permanentă schimbare şi adaptaţi unei pieţe a muncii dinamice. Trebuie să depăşim paradigma perimată a absolvenţilor pe bandă rulantă, care obţin toţi nişte diplome fără ca acestea să îi ajute cu adevărat în viaţa reală.

Dar legile nu sunt suficiente, este nevoie şi de participarea dumneavoastră şi sunt convins că veţi fi mereu alături de copii pentru a-i ajuta să devină adulţi activi şi responsabili.

Respectul pentru şcoală şi importanţa acordată educaţiei depind într-o măsură considerabilă şi de implicarea dumneavoastră, a părinţilor şi a bunicilor.

Doamnelor şi domnilor,

Dragi elevi,

Vreau să mă refer acum la un fenomen alarmant, cel al consumului de droguri în rândul tinerilor. Este o problemă care preocupă din ce în ce mai mult societatea noastră şi mă bucur că există un interes crescut pentru a încerca să găsim soluţii pentru a combate acest flagel.

Am decis să includ pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării acest subiect. Efectele, amploarea, provocările societale ale consumului de droguri, mai ales de la vârste fragede şi în şcoli, sunt o provocare serioasă la adresa siguranţei individuale şi naţionale.

În acelaşi timp, vreau să subliniez importanţa comportamentelor preventive şi responsabile. Este crucial ca tinerele generaţii să înţeleagă încă de la o vârstă fragedă pericolele şi consecinţele dramatice ale consumului de droguri, alcool şi tutun.

Prin educaţie şi conştientizare, putem construi o barieră solidă împotriva acestor ameninţări. De asemenea, este vital să implementăm programe de educaţie pentru sănătate în şcoli, care să le ofere elevilor toate informaţiile şi instrumentele necesare pentru a face singuri alegeri sănătoase.

Doamnelor şi domnilor,

Dragi elevi,

Legile educaţiei adoptate recent ne dau şansa unui nou început într-un domeniu fundamental pentru orice societate modernă.

Reformele educaţionale necesită însă răbdare şi perseverenţă, pentru că rezultatele se văd în timp şi nu de pe o zi pe alta.

Să acordăm, aşadar, noilor legi posibilitatea de a fi implementate. Sper ca politicienii să dea dovadă de maturitate şi să nu intervină imediat cu modificări care pot afecta acest parcurs, aşa cum, din păcate, multe dintre reformele anterioare au fost diluate prin astfel de ingerinţe.

Îmi place să cred că scopul nostru comun este să clădim o Românie educată, în care fiecare copil are şansa de a-şi explora potenţialul şi de a evolua profesional şi personal.”