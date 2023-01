Inceperea unui tratament pentru parodontoza poate fi una dintre cele mai curajoase si intelepte decizii!

Stiai ca peste 80% din populatia Romaniei sufera de o forma sau alta a bolii parodontale? Vestea buna este, insa, ca aceasta afectiune se poate trata! Prin intermediul unui tratament pentru parodontoza, te poti vindeca de aceasta boala! Asadar, nu ai niciun motiv sa mai amani vizita la cabinetul stomatologic, deoarece inceperea procedurilor inca din faza incipienta iti poate salva dantura, prevenind pierderea dintilor.

Anul acesta, ia o decizie inteleapta: elimina principala cauza ce duce la caderea dintilor!

De cand nu ai mai fost la un control stomatologic? Vizitele medicale, de doua ori pe an, au o importanta deosebita in identificarea la timp a afectiunilor care lasate netratate pot avea consecinte din cele mai grave. De obicei, problemele parodontale incep sa fie foarte evidente in jurul varstei de 40-45 de ani. Daca pacientii le ignora, sansele de pastrare a dintilor se reduc semnificativ dupa varsta de 50 de ani.

Cauzele principale ale raspandirii atat de mari a acestei boli sunt lipsa unei igiene dentare corecte, lipsa obisnuintei de a merge regulat la dentist si apelarea la serviciile medicale doar in cazul unor dureri acute sau a unor probleme estetice evidente. Lipsa educatiei sanitare duce in majoritatea situatiilor la sesizarea cu intarziere a semnelor aparitiei acestei boli si, ca atare, la complicarea etapelor unui tratament parodontoza.

Desi aceasta afectiune se instaleaza de obicei in timp, semnele de mobilitate a dintilor sunt vizibile dupa cativa ani. Din acest motiv, este foarte important sa stii cum sa recunosti primele indicii ale bolii. Daca remarci dureri la nivelul gingiilor, schimbarea culorii acestora in rosu inchis sau violet, sangerari la periaj sau retragerea gingiilor, prezinta-te imediat la medic! Orice amanare va duce la complicatii si la nevoia unor interventii mult mai complexe.

Parodontoza se vindeca!

In functie de stadiul in care te prezinti la medic, se schimba si abordarea unui tratament pentru parodontoza. Exista astfel 3 scenarii principale, cum ar fi: interventiile din faza incipienta, cele din faza intermediara si cele din faza avansata.

Stadiul incipient

Daca boala este intr-un stadiu incipient si se manifesta prin inflamatia gingiei, fara ca radacina dintelui sa fie dezgolita, tratamentul consta doar in sedinte de igienizare. Pe langa acestea, medicul te va invata cum sa efectuezi igienizarea orala corecta acasa, folosind o pasta de dinti care contribuie la vindecarea gingiei si cum sa te folosesti de aparatele profesionale, precum dusul bucal, ata dentara si periile interdentare, pentru a mentine o igienizare cat mai buna in timp. In acest stadiu al bolii, sedintele periodice de monitorizare a evolutiei starii gingiilor si de igienizare profesionala sunt absolut necesare in cadrul unui tratament pentru parodontoza.

Stadiul moderat

In cazul in care se constata patrunderea inflamatiei si in zona dintre gingie si dinte, medicul parodontolog va trebui sa indeparteze tesutul osos perimat de sub gingie. Aceasta manopera poarta numele de chiuretaj in camp inchis si consta in curatarea cu ajutorul unui instrument special a tesutului perimat si spalarea cu substante antiseptice a acestei zone, pentru indepartarea bacteriilor. Interventia nu este dureroasa, fiind efectuata sub anestezie, iar in functie de stadiul bolii, poate fi repetata la 2-3 luni.

Stadiul avansat

In faza avansata a bolii, cand se constata mobilitatea dintilor, pe langa manoperele din fazele precedente sunt introduse si substantele de tip antibiotic. Acestea vor ajuta organismul sa lupte impotriva agentilor externi si vor accelera procesul de vindecare.

Inceperea unui tratament parodontoza iti poate salva dantura! Prezinta-te la medic pentru un control de specialitate si ia masurile necesare la timp!