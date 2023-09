ÎNCEPE NOUL AN ŞCOLAR: Zeci de mii de elevi sătmăreni sunt din nou în bănci

11 septembrie este în anul 2023 prima zi a noului an şcolar. În judeţul Satu Mare, zeci de mii de elevi au păşit pragul instituţiilor de învăţământ.

Vremea este perfectă pentru un nou început, iar traficul rutier nu este foarte mult îngreunat, chiar dacă circulaţia este restricţionată în Centrul Vechi. Fiind vreme frumoasă, probabil că au fost şi părinţi/ elevi care şi-au lăsat maşinile acasă şi au ales să devină pietoni pentru câteva ore.

Reporterii şi redactorii Informaţia Zilei şi Informaţia TV sunt la diferite şcoli. În rândurile de mai jos publicăm câteva poze din diferite locuri, urmând să actualizăm articolul pe parcursul zilei. La Colegiul Naţional Mihai Eminescu au fost lacrimi în memoria fetei de 18 ani care a murit după accidentul cu motocicleta de pe strada Aurel Vlaicu. Colegii şi doamna dirigintă au fost cu lacrimi în ochi pe toată durata festivităţii. S-a păstrat şi un moment de reculegere.

În continuare vă prezentăm Imagini de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Liceul Teoretic George Pop de Băseşti, Colegiul Naţional Doamna Stanca:

***

Ministra Educaţiei, Ligia Deca, a declarat că în jur de 25.000 de elevi din toată ţara vor învăţa în acest an şcolar în şcoli în 3 schimburi. În total, 2,7 milioane de elevi şi preşcolari încep luni, 11 septembrie 2023, noul an şcolar.

Ligia Deca a spus după şedinţa de Guvern, că abia din 2025 şcolile vor fi obligate să înveţe în cel mult două schimburi. Prevederea apare la măsuri tranzitorii în noua lege a Educaţiei. Amintim, în Bucureşti, datele anunţate de Prefectură, Minister şi ISMB diferă: inspectoratul şcolar anunţă că sunt 8 şcoli care învaţă în 3 schimburi, iar Ministerul şi Prefectura vorbesc despre 11 şcoli.

Întrebată câţi elevi învaţă anul acesta în 3 schimburi, Ligia Deca a spus că estimarea este de “în jur de 25 de mii de elevi”, şi a subliniat că este nevoie de investiţii în infrastructură şcolară. “Ultima estimare, dacă îmi permiteţi imediat pentru că am solicitat şi eu, la această dată erau un pic peste 25.000 de elevi în unităţi care învaţă în 3 schimburi. În unele cazuri din păcate unitatea este singura unitate de învăţământ din unitatea administrativ teritorială acolo. Este nevoie de investiţii în infrastructură şcolară. Noi chiar recent am încheiat un apel pentru construirea de şcoli verzi şcoli sustenabile şi îndemn autorităţile publice locale să aplice pentru aceste fonduri disponibile mai ales că ele vin din surse europene în ideea de a reuşi să răspundem nevoii demografice de a avea noi unităţi de învăţământ şi acum factual există un sprijin real din partea ministerului”, a spus Ligia Deca după şedinţa de Guvern.

Ministra Educaţiei a fost întrebată şi de ce nu s-au găsit soluţii pentru aceste şcoli pentru a nu mai învăţa în 3 schimburi, având în vedere că noua lege a Educaţiei interzice această practică. Ligia Deca a spus că abia peste 2 ani se aplică interdicţia ca şcolile să mai înveţe în 3 schimburi: “Legea vorbeşte, într-adevăr, despre interzicerea desfăşurării procesului educativ în trei schimburi. Numai că dacă verificăm exact momentul de la care această prevedere intră în vigoare, la dispoziţiile tranzitorii, o să vedem că ea se aplică începând cu anul şcolar 2025-2026. Noi am făcut toate eforturile şi am solicitat atât inspectoratelor, cât şi autorităţilor publice locale să încerce să identifice soluţii pentru o parte dintre aceste unităţi de învăţământ pe care le-aţi menţionat deja. Avem anunţate soluţii care vor fi utilizate fie la începutul anului şcolar, fie la câteva luni după, fiind în finalizare anumite lucrări care ar asigura alte spaţii, fie există soluţii identificate. Sunt în momentul în care aleg una dintre aceste soluţii. Deci, pentru unităţile de învăţământ care se află în trei schimburi vom face toate eforturile pentru ca la momentul în care prevederea legală cu interzicerea învăţământului în trei schimburi intră în vigoare, să nu mai avem nicio astfel de şcoală. Am început mai devreme, am făcut întâlniri repetate cu inspectorii pentru a identifica aceste şcoli şi am încercat să găsim formule alternative. Fac apel pe acest această cale către toate primăriile care împreună cu inspectoratele trebuie să găsească o soluţie în aceste cazuri, să facem împreună eforturi să nu mai avem astfel de situaţii pentru că afectează calitatea actului educaţional, un proces în trei schimburi, să accepte soluţiile care presupun consorţii şcolare sau relocarea procesului educaţional, pentru că şi acolo există o anumită rezistenţă”, a spus Deca.