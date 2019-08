Începe Liga 4, dar vor fi şi meciuri amânate

Unii jucători sunt încă în concediu, alţii blocaţi de cluburi să se transfere

Sezonul 2019-2020 din Liga a 4-a de fotbal este programat să înceapă la sfârşitul acestei săptămâni. Avem meciurile primei etape din cele trei serii. Dar vor fi şi meciuri amânate.

L-am contactat miercuri pe preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare pentru a vedea cum stau pregătirile. „Sezonul începe la sfârşitul săptămânii, dar vor fi şi câteva meciuri amânate. Deocamdată pot să vă spun de Moftinu Mic – Odoreu şi Medieşu Aurit – Dumbrava. Sunt şanse ca numărul meciurilor amânate să se mărească deoarece sunt cluburi la care jucătorii sunt încă în concediu. Vom vedea pe joi, ori vineri”, ne-a spus Ştefan Szilagyi.

Un club care întâmpină unele probleme este şi Unirea Păuleşti. Câţiva jucători care au evoluat în sezonul trecut la Moftinu Mic nu pot să se transfere deoarece nu au acordul Crasnei. Dar am luat legătura cu primarul Gheorghe David şi preşedintele clubului, Milu Petric, iar zilele acestea ni s-a spus că se va ajunge la o înţelegere. Apropo de Crasna Moftinu Mic, acelaşi Milu Petric ne spune că noul antrenor-jucător de la echipă va fi ex-olimpistul Daniel Feher, venit de la Ştiinţa Beltiug. Că tot suntem la capitolul ex-olimpişti, mai spunem că la Schwaben Cămin va antrena Robert Roszel.

Programul primei etape

Sistemul Ligii a 4-a rămâne acelaşi, cu trei serii. Se va juca tur-retur, după care vom avea Final 4. Aici vor intra locurile 1 din cele trei serii şi echipa care va câştiga turneul locurilor 2 + cea mai bună echipă de pe locul 3.

Altfel, sezonul actual va avea şi o altă miză. Membrii afiliaţi AJF Satu Mare au decis la Adunarea Generală ca din sezonul 2020-2021 să se treacă la un nou sistem. Vom avea Liga 4 Elite cu două serii. Aici se califică primele 8 echipe din cele trei serii de la finalul sezonului 2019-2020. Cele două serii vor avea câte 12 echipe. Locurile 9-14 din cele 3 serii vor forma singura serie din Liga 4.

Vă prezentăm programul primei etape din 24-25 august, dar după cum spuneam câteva meciuri vor fi amânate.

Seria A: Turul Micula – Botiz, Talna Oraşu Nou – Voinţa Lazuri, Dacia Medieşu Aurit – Venus Dumbrava, Olimpia MCMXXI – Speranţa Halmeu, Victoria Apa – Energia Negreşti, Voinţa Turţ – AS Livada.

Seria B: Viitorul Vetiş – Voinţa Doba, Unirea Păuleşti – Voinţa Babţa, Unirea Tăşnad – Cetate Ardud, Recolta Dorolţ – Someşul Oar, :tiinţa Beltiug – Luceafărul Decebal, Crasna Moftinu Mic – Someşul Odoreu.

Seria C: CSM Victoria Carei – Schwaben Cămin, Viitorul Lucăceni – Stăruinţa Berveni, AS Căpleni – Fortuna Căpleni, Schamagosch Ciumeşti – Victoria Tiream, Unirea Pişcolt – Recolta Sanislău, Frohlich Foieni – Real Andrid, AS Ghenci stă.

Cu programul complet al etapei vom reveni odată ce va fi stabilit de AJF Satu Mare.

În altă ordine de idei, sezonul din Liga a 5-a de fotbal va lua startul pe 1 septembrie, iar pe 23 august se vor stabili seriile, ori seria, după care vom afla şi ţintarul.