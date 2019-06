Încep lucrări de reparare a carosabilului pe B-dul Octavian Goga

Se anunţă restricţii de circulaţie începând de luni, 1 iulie, pe Bulevardul Octavian Goga. Se vor executa lucrări de reparaţii ale covorului asfaltic, încadrare cu borduri carosabile, ridicări la cotă a căminelor de vizitare şi a gurilor de scurgere. În prima fază se va lucra în pasajul Soarelui, până în dreptul străzii Dâmboviţa.



Aceste lucrări sunt practic pe o perioadă scurtă, deoarece Apaserv are de gând să schimbe conducta de canalizare care se află sub carosabil, de la Pasaj până la intersecţia Burdea. Licitaţia pentru lucrare a fost lansată, urmează ca până în 3 iulie să se depună oferte, după cum am mai anunţat în cotidianul Informaţia Zilei.