Încep 16-imile Cupei României, fază în care intră în acțiune și echipele din Liga 1

9 meciuri vor fi transmise în direct

De marți și până joi se joacă meciurile 16-imilor de finală din cadrul Cupei României la fotbal. Este o fază în care intră și echipele care evoluează în primul campionat de fotbal al țării. Organizatorii anunță că nouă meciuri vor fi transmise la televizor din această fază.

Se joacă într-o singură manșă, iar în caz de egalitate după 90 de minute de joc se vor disputa prelungiri și, dacă egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare.

Programul complet:

Marți, 24 septembrie

• Flacăra Horezu – Astra (stadion Treapt – Horezu, ora 16:30)

• Foresta Suceava – Gaz Metan Mediaș (stadion Areni – Suceava, ora 16:30)

• UTA Arad – Dinamo (stadion Motorul – Arad, ora 16:30, în direct la Digi, Look, Telekom)

• Metalul Buzău – AFK Csikszereda (stadion Cornel Negoescu – Buzău, ora 16:30)

• Turris-Oltul Turnu Măgurele – Academica Clinceni (stadion Municipal – Turnu Măgurele, ora 18:00)

• Concordia Chiajna – Voluntari (stadion Concordia – Chiajna, ora 19:15, în direct la Digi, Look, Telekom)

• U Craiova 1948 SA – “U” Cluj (stadion Ion Oblemenco – Craiova, ora 21:30, în direct la Digi, Look, Telekom)

Miercuri, 25 septembrie

• Chindia Târgoviște – AFC Hermannstadt (stadion Ilie Oană – Ploiești, ora 16:00, în direct la Digi, Look, Telekom)

• CS Făurei – CS Mioveni (stadion Orășenesc – Făurei, ora 16:30)

• Industria Galda – Petrolul Ploiești (Galda Arena – Galda de Jos, ora 16:30)

• CSM Reșița – Universitatea Craiova (stadion Ion Oblemenco, ora 18:45, în direct la Digi, Look, Telekom)

• Botoșani – CFR Cluj (stadion Municipal – Botoșani, ora 21:30, în direct la Digi, Look, Telekom)

Joi, 26 septembrie

• Ripensia Timișoara – Sepsi Sf. Gheorghe (stadion Electrica – Timișoara, ora 16:30)

• Sănătatea Cluj – Viitorul Constanța (Cluj Arena – Cluj-Napoca, ora 16:30, în direct la Digi, Look, Telekom)

• FC Rapid – Politehnica Iași (stadion Gloria – Buzău, ora 18:45, în direct la Digi, Look, Telekom)

• Metaloglobus București – FCSB (stadion Anghel Iordănescu – Voluntari, ora 21:30, în direct la Digi, Look, Telekom)