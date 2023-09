INCENDIU LA CAREI: O casă a luat foc

Duminică, 17.09.2023, în jurul orei 06.00 dimineaţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare, a fost solicitat să intervină pentru limitarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din municipiul Carei de pe strada Viile Tireamului.

La locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă cu 1 ofiţer şi 9 subofiţeri din cadrul Detaşamentului de Pompieri Carei.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta prin ardere generalizată.

Echipajele de intervenţie au acţionat pentru limitarea şi lichidarea incendiului, înaintea propagării acestuia la alte 3 case aflate în imediata vecinătate.

În urma incendiului, a ars o suprafaţă de aproximativ 150 m², din casa de locuit.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost scurtcircuit electric la un cablu electric neizolat corespunzător.

Din fericire nu au existat persoane rănite.

Pentru preîntâmpinarea producerii unor incendii generate de exploatarea şi folosirea improvizaţiilor electrice în locuinţele şi gospodăriile cetăţeneşti, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş ” al judeţului Satu Mare recomandă respectarea următoarelor măsuri de prevenire:

– nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrici (radiatoare, plite, boilere, etc.) de la aceeaşi sursă (prelungitor, priză), în acelaşi timp;

– nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi, deoarece pot constitui în orice moment surse generatoare de incendiu;

– nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri, deoarece un scurtcircuit poate provoca aprinderea acestora;

– nu utilizaţi aparate electrice improvizate sau conductori electrici deterioraţi sau neizolaţi corespunzător;

Pentru remedierea defecţiunilor constatate la aparatele şi instalaţiile electrice defecte, apelaţi la specialişti sau la persoane autorizate;

Verificaţi instalaţia electrică şi renunţaţi la aparatele defecte şi la improvizaţii.

Este interzisă utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii.