Incendiu în pădurea de lângă Negreşti

Pompierii negreşteni au intervenit marţi, 2 aprilie, în jurul orei 10, pentru stingerea a trei focare de incendiu care se manifestau în zona Km 9 din Negreşti Oaş (zona împădurită).



An de an, această zonă se află în pericol din cauza extinderii incendiilor de vegetaţie uscată de pe terenurile din zonă.

An de an, pompierii depun eforturi uriaşe pentru a controla aceste incendii. Accesul în zonă se poate face doar cu autoturisme de teren, militarii ajutându-se doar de accesorii ce pot fi transportate manual.