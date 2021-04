Încă o zi decisivă

Săptămâna începe în forţă. USR PLUS, deja un singur partid, va cere demisia premierului Cîţu. PNL o ţine una şi bună că primul ministru are dreptul de a demite orice ministru fără să ceară acordul partidului din care acesta face parte. Îi permite legea, însă USR PLUS invocă protocolul încheiat la constituirea coaliţiei de guvernare. Cine va ceda? În niciun caz PNL nu-şi poate permite să-i ceară premierului Cîţu să-şi dea demisia. Asta ar însemna căderea guvernului.

Nu este vorba despre pandemie. Niciun partid nu ar accepta umilinţa de a-şi demite premierul pentru că acesta a demis un ministru.

Dar un partid poate ieşi de la guvernare dacă se simte lezat în amorul propriu solidarizându-se cu ministrul demis. S-a mai întâmplat.

PSD a părăsit guvernul când premierul Boc l-a demis pe ministrul Dan Nica. Întregul partid s-a solidarizat cu cel demis şi a trecut în opoziţie.

Alte vremuri, alt tip de relaţii. Ce are de câştigat şi ce are de pierdut USR?

După cum deja a lăsat să se înţeleagă, Dan Barna nu exclude candidatura lui la preşedinţie.

Din poziţia de opozant, Dan Barna poate trage cu toate tunurile în toată lumea. În primul rând în PNL, pentru că se înţelege că va avea un candidat prezidenţial care se adresează, ca USR PLUS, unui electorat de dreapta.

Se câştigă în felul acesta capital electoral? Nu prea. Evident că Dan Barna va continua să atace PSD, care rămâne adversarul natural al partidului său. Nu trebuie ignorat nici AUR, la rândul lui acesta pregătindu-şi propriul candidat prezidenţial. Punând faţă-n faţă cele două variante, rămânerea la guvernare sau ieşirea de la guvernare, este simplu de observat că USR nu are mare lucru de făcut în opoziţie. Aşadar, este de aşteptat să rămână la guvernare. Dar nu oricum. Va pune condiţii. De fapt o singură condiţie este în discuţie: premierul să nu mai poată demite un ministru USR-PLUS fără acordul partidului.

Situaţia este deja complicată pentru că la sfârşitul săptămânii un alt ministru, al Transporturilor, l-a atacat pe primul ministru urât de tot.

Ludovic Orban a intervenit, spunând că un ministru care-şi atacă şeful trebuie să-şi facă bagajele. :i a mai spus ceva liderul PNL. Că USR-PLUS nu are experienţă la guvernare.

Cu alte cuvinte, că nu este copt, că este imatur politic.

S-ar părea că aşa şi este. Useriştii vin din zone în care disciplina era facultativă. Mulţi dintre ei sunt ONG-işti, sunt foşti consilieri, angajaţi sau voluntari, au avut sau au firme proprii.

Oamenii aceştia nu sunt făcuţi să asculte ordine. Cred că ştiu destul de mult pentru a fi lăsaţi în pace.

Aşa a procedat şi Vlad Voiculescu. Probabil aşa procedează şi Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor. Poate şi alţii.

Despre PDSR se spunea că este un partid administrativ. Adică era format din oameni care au lucrat în adminstraţie. Venerabilul Ion Diaconescu invidia partidul lui Ion Iliescu pentru disciplina de partid exemplară. PN|CD s-a comportat cam ca USR-PLUS. Fiecare ministru se credea atât de important încât lucra de capul lui. Atât de indepenţi şi liberi s-au considerat încât şi-au făcut partidul praf.

Urmează USR PLUS aceeaşi cale? La un moment dat va veni o vreme când Dan Barna va dori să schimbe un ministru. La rândul lui va fi obligat să supună propunerea la vot, în partid.

Cine impune reguli atât de restrictive, până la urmă cade victimă propriilor reguli. Democraţia are şi ea limitele ei. Libertatea prost înţeleasă se transformă în libertinaj. Este posibil ca USR-PLUS să fi trecut graniţele libertăţii şi să fi ajuns fără să ştie în tărâmul libertinajului?

Nu vrem să recurgem la ultimele sondaje de opinie, probabil inexacte, dar dacă nu face un efort de a fi mai serios, USR-PLUS riscă să fie depăşit de AUR.