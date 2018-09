Inaugurarea clasei renovate de voluntarii DRÄXLMAIER Satu Mare

Elevi ai Colegiului Tehnic I.C. Brătianu au început noul an şcolar într-o clasă renovată de voluntari ai DRÄXLMAIER Satu Mare. Scopul proiectului de responsabilitate socială a fost îmbunătăţirea condiţiilor în care studiază elevii şcolii profesionale.

În cadrul acţiunii ”Dăruim o clasă modernă elevilor de la şcoala profesională”, un grup de voluntari ai DRÄXLMAIER Satu Mare alături de elevi ai sistemului dual de învăţământ din cadrul Colegiului I. C. Brătianu au renovat o sală de clasă. Cu sprijinul financiar al companiei a fost schimbat parchetul din clasă, pereţii au fost recondiţionaţi şi zugrăviţi, s-a achiziţionat mobilier nou – bănci, scaune, catedră şi tablă, s-au pus perdele şi cuiere noi.

”Educaţia şi formarea profesională de calitate reprezintă un atu important pentru tinerii de azi. Compania DRÄXLMAIER participă la programul de formare profesională în sistem dual – depunem toate eforturile pentru ca elevii care studiază alături de noi să beneficieze de cele mai bune condiţii de studiu.

De aceea consider că acest proiect de responsabilitate socială se adresează mai multor generaţii de elevi, care acum vor putea studia într-o clasă modernă. A fost esenţială dedicarea colegilor mei, cei care au participat în grupul de voluntari care a realizat lucrările de renovare.

Au lucrat împreună pentru a-i ajuta pe elevii care, la terminarea studiilor, le pot deveni colegi de serviciu,” spune domnul Iuliu Cadar, Director General în cadrul DRÄXLMAIER Satu Mare.

„Îmi face plăcere că am putut fi de ajutor la un asemenea proiect.

Am realizat ceva util şi frumos pentru şcoală şi pentru elevi şi ne-am simţit bine împreună cu colegii. Atmosfera a fost distinsă şi am simţit că fiecare a lucrat la acest proiect cu mult drag”, spune Adrian Bonea, ”dirigintele de şantier” şi membrul echipei cu o vastă experienţă în astfel de proiecte de renovare, voluntar al DRÄXLMAIER Satu Mare.

A patra generaţie de elevi care învaţă meserie cu sprijinul DRÄXLMAIER Satu Mare începe studiul în anul şcolar 2018-2019, compania ajungând astfel să pregătească nu mai puţin de 75 de tineri în regiune.

Delegaţia compusă din voluntarii de la DRÄXLMAIER Satu Mare care au lucrat la renovare, a predat elevilor şi profesorilor Colegiului Tehnic I. C. Brătianu noua sală de clasă, în cadrul unui scurt eveniment organizat în data de 10 septembrie 2018, după festivitatea de începere a noului an şcolar.

„Avem un parteneriat de durată cu DRÄXLMAIER Satu Mare, care a fost un adevărat sprijin pe parcursul colaborării noastre.

Suntem recunoscători că, pe lângă suportul financiar, angajaţii companiei şi-au arătat dedicarea prin munca depusă de ei pentru a îmbunătăţi condiţiile de studiu din şcoala noastră.

Astfel au ajutat la renovarea unei săli de clasă unde vor învăţa elevii noştri”, spune Daniela Simona Ursu, Director al Colegiului Tehnic „Ion I. C. Brătianu” Satu Mare.

DRÄXLMAIER Group se implică în dezvoltarea sistemului de învăţământ profesional încă din 2012 şi de atunci a extins acest program în toate oraşele în care compania îşi desfăşoară activitatea – Piteşti, Braşov, Timişoara, Hunedoara şi Satu Mare.