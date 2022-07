Inaugurarea Centrului Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmaţiei

Un mare eveniment cultural cu totul de excepţie s-a petrecut ieri, duminică, 10 iulie 2022, în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului: inagurarea Centrului Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmaţiei, la care au participat Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, Permanenţa Eparhială, protoiereii din Eparhie, un mare număr de preoţi, personalităţi culturale municipale şi din cele două judeţe, Maramureş şi Satu Mare, care compun Eparhia şi foarte mulţi credincioşi.

Ineditul evenimentului şi istoricul clădirii

Despre ce este vorba? Despre un Palat unicat, ale cărui lucrări de construcţie au început în 1912 şi în 1913, deci în timp record, au fost terminate. Este vorba de o construcţie cu parter şi două etaje, fără spaţii subterane, conceput de arhitectul Sándy Gyula (1868-1953), a cărui inaugurare a avut loc la 1 decembrie 1913, panglica inaugurală fiind tăiată de noul comite suprem al Maramureşului, Vasile Negrea. După izbucnirea Primului Război Mondial, clădirea este rechiziţionată de diferitele armate care trec prin oraş, dar scapă de distrugeri. După 1918, chiar din primii ani ai administraţii româneşti, s-a pus problema proprietăţii clădirii. În primăvara anului 1919, clădirea Palatului Culturii este preluată formal şi dată în grija unui comitet administrativ. La 4 februarie 1938, alături de hotelurile „Coroana” şi „Central”, 300 ha de pădure şi alte bunuri şi bani, Palatul Culturii este dăruit Episcopiei Maramureşului, printr-un document semnat de Octavian Goga şi Armand Călinescu şi supervizat şi aprobat de regele Carol II, „pe vecie”, după cum spunea la inaugurare Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Preluarea oficială a fost făcută cu fast în zilele de 16-18 aprilie 1938, cu serbări de inaugurare şi sfinţire organizate de preotul Ioan Vasca (1892-1964) şi Episcopul Dr. Vasile Stan (1875-1945), Arhiereu-Vicar, ales Prim-Episcop al Episcopiei Maramureşului, reînfiinţată cu puţin timp înainte. În anii comunismului, când clădirea a fost naţionalizată, ca toate proprietăţile particulare din România, devenind „bun al întregului popor”, deci devenind a nimănui, interesul pentru o clădire burgheză a devenit tot mai mic, ba chiar deloc, cel mult, „poporul”, noul proprietar, limitându-se doar la zugrăvirea lui cu var alb, vreo 7-10 straturi de zugrăveală fiind descoperite, ceea ce a dus la o degradare fizică produsă în cei 45 de ani de comunism, dublată de un dezinteres faţă de Palatul Cultural, cum se numea şi pe vremea comuniştilor.

Fireşte, cu acte de proprietate în regulă, retrocedată, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, instituţie cu foarte multă responsabilitate faţă de tot ce este sfânt şi în proprietate, a început, în 2016, studiile de specialitate în vederea realizării unui proiect de reabilitare cu fonduri europene cu destinaţia Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”. Vorbim de o clădire trecută în lista monumentelor istorice ale Ministerului Culturii şi Cultelor, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice.

Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” este al doilea cel mai important edificiu, după Palatul Patriarhiei, în care a fost promovat un proiect de reabilitare a unei construcţii culturale de o asemenea anvergură, iar ca sumă accesată pentru proiect şi aceasta este a doua ca valoare după Palatul Patriarhiei din Dealul Mitropoliei.

Astfel, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, prin atenta supraveghere şi purtare de grijă a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a dus la bun sfârşit acest proiect fabulos, realizat acum integral şi cu o mare calitate a execuţiei, care a scos la iveală, prin grija lui Dumnezeu, lucruri de mare valoare, acum reabilitate şi conservate, care fac cinste tuturor celor implicaţi în acest demers. Deci, patrimoniul cultural al municipiului Sighetu Marmaţiei, al judeţului Maramureş, al Transilvaniei şi al ţării s-a îmbogăţit cu o clădire de mare valoare, o bijuterie arhitecturală, în care s-a folosit, în Transilvania, după cum spunea Dr. Teodor Ardelean, în cuvântul la inaugurare, pentru prima dată beton în edificarea unei clădiri, şi din acest punct de vedere fiind importantă, a cărei destinaţie rămâne eminamente culturală.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Festivităţile inaugurale au început încă de dimineaţă. De la ora 9,00, s-a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în catedrala municipală „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din apropierea Centrului Cultural, al cărui paroh este directorul Centrului, Pr. Dan Ioan Sidău, prezent mereu pe şantier, în timpul lucrărilor.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar administrativ, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Ioan Bota, de la Episcopia din Oradea, maramureşean de origine, Pr. Ionuţ Todorca, consilier cultural, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Vasile Aurel Pop, ptrotopop de Sighet, Pr. Fabian Coroian, protpopul de Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Drd. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Andrei Gavriş, contabil şef, Pr. Mihai Oprişan, coslujitor, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului-Vicar, Arhid. Dumitru Botiş, inspector social, Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, Diac. Ioan Onuţ Păcurar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Arhanghelii” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijată de Pr. Dr. Petrică Covaciu.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul s-a referit la învăţătrile duhovniceşti pe care le desprindem din Evanghelia duminicii despre vindecarea slugii sutaşului.

La încheierea Sfintei Liturghii, cei doi Ierarhi au primit în dar câte o icoană cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pictată pe sticlă.

Festivitatea inaugurală

Întreg soborul şi credincioşii s-au deplasat, după Sfânta Liturghie, pe jos, la Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, pentru festivităţile de inaugurare, care au început cu tăierea panglicii inaugurale, urmată de rugăciunile arhiereşti de binecuvântare, după care, sutele de credincioşi au vizitat edificiul, cele opt expoziţii de artă şi celelalte spaţii, printre care sala de conferinţe, cu săli de traduceri simultane în mai multe limbi, sala multifuncţională „Episcop Dr. Vasile Stan”, fostă capelă a Palatului, în care a fost susţinut primul concert după reabilitare, de către Corala „Arhanghelii”, dirijată de Pr. Dr. Petrică Covaciu, urmată de cuvintele celor implicaţi în reabilitare şi ale oficialităţilor, moderate de Pr. Dr. Bogdan Gavra, care, alături de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, sunt singurii care au mai rămas în proiect din cei care l-au susţinut din cap în coadă, de la concept până la realizarea şi inaugurarea obiectivului.

Au vorbit în faţa sălii arhipline Dr. Ioan Marchiş, directorul Direcţiei de Cultură Maramureş, care a transmis cuvântul ministrului culturii, Lucian Romaşcanu, Enikö-Erzsébet Krizsanovszki, care a transmis mesajul

prefectului Rudolf Stauder, Claudia Breban, administrator public la Consiliul Judeţean Maramureş, Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Ing. Mircea Leţiu, antreprenorul general, care a prezentat datele tehnice ale proiectului, etapele constructive şi materialele întrebuinţate, Teodora Necula, proiectantul restaurării picturii, deputatul Adrian Cozma, desemnat membru în Adunarea Naţională Bisericească, deputatul Gabriel Valer Zetea, desemnat membru în Adunarea Naţională Bisericească, Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, şi, desigur Pr. Dr. Bogdan Gavra.

În încheiere a luat cuvântul Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, iniţiatorul proiectului, dinamizatorul şi urmăritorul lui în toate fazele realizării, cel care s-a consultat cu specialiştii şi a avizat soluţiile cele mai bune şi fiabile, care a fost de nenumărate ori pe şantier, ca nimic să nu-i scape şi să fie covins că este bine ce se face. Şi a reuşit pe deplin.

„La 110 ani de la edificarea acestei clădiri, cu dimensiuni de palat şi cu aspect arhitectural de excepţie, şi la 84 de ani de la dăruirea lui, prin decret, contrasemnat de Regele Carol II, după o istorie mult pătimitoare, după ce a fost Palat Episcopal din 1937 până în 1948, apoi naţionalizat de regimul nou instalat, de regimul comunist, până în 1990, iată că, după multe demersuri, având documente de proprietate, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului a primit Palatul prin procedura de retrocedare şi a promovat un proiect deosebit, în valoare de peste 4,5 milioane de euro, redându-i o nouă faţă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Aici au existat mai multe instituţii publice ale oraşului, dar care şi-au găsit alte locaţii, Palatul devenind exclusiv cultural de acum înainte. Se şi numeşte, de altfel, Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, a fost pus sub protecţia şi patronajul Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, pentru că este reprezentativ pentru Episcopia noastră. Va fi aici amenajată o întreagă structură culturală, care va conţine săli cu expoziţii de icoane, iconografia noastră sacră din Maramureş, carte veche şi foarte veche, vor fi săli de expoziţii de tablouri, de picturi, pictură modernă, pictură pe icoane, vor fi expoziţii de fotografie, vor fi reuniuni culturale, pentru că una din săli se numeşte „Sala Episcop Dr. Vasile Stan”, sala festivă, care cporespunde, din toate punctele de vedere, ca să fie organizate seminarii şi seri culturale naţionale şi internaţionale. Mulţumim Bunului Dumnezeu, Care ne-a ajutat ca, din 2016, de când am făcut demersurile ca să promovăm acest proiect, iată s-a finalizat, iar astăzi, într-o solemnitate deosebită, după Sfânta Liturghie, săvârşită în Catedrala „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, cum se cuvine noi să-I aducem mulţumire lui Dumnezeu prin Euharistie, adică prin Liturghie, împreună cu Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul, iată-ne, împreună cu autorităţile, am tăiat panglica şi am inaugurat, propriu-zis, Palatul Cultural în chip solemn, de acum înainte fiind deschis publicului din Sighetu Marmaţiei, publicului din judeţ, fiind deschis activităţilor culturale. Va fi o emblemă pentru municipiul Sighetu Marmaţiei, pentru judeţul Maramureş, pus sub chivernisirea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi a Bisericii Ortodoxe Române, care l-a înnobilat, care l-a transformat într-adevăr într-un palat voievodal, într-un palat regal. De altfel, una din sălile de muzeu se şi numeşte „Sala muzeu Regele Carol al II-lea”, la parter sunt menţionaţi regii, monarhii României, la nivelul al doilea sunt Ierarhii Maramureşului şi nivelul III este consacrat oamenilor de cultură. A fost gândit foarte armonios şi frumos de către specialiştii care au elaborat proiectul şi mulţumim Bunului Dumnezeu, Sfântului Iosif Mărturisitorul că ne-a inspirat şi care ne patronează şi ne ocroteşte Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi, de ce nu, Înaltului Părinte Arhiepiscop Justinian, care suntem siguri că ne veghează. De fapt, una din sălile Palatului este consacrată şi Înaltului Părinte Arhiepiscop Justinian”, a spus Întâistătătorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului .

Festivităţile au continuat cu înmânarea distincţiilor pentru cei implicaţi în realizarea proiectului. Ing. Mircea Leţiu, antreprenor general a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”; Gabriel Solomon, pictor bisericesc, a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”; restauratorul Mihai Covaci a primit Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”; Economista Violeta Augustin a fost distinsă cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”; Ing. Mirel Leţiu, constructor, a fost distins cu Ordinul Cultural “Nicolae Steinhardt”, la fel ca ofiţerul de proiect Florin Feher şi primarul Vasile Moldovan; consultanţii Maria Turtureanu, Rodica Lazariciu, diriginţii de şantier Ing. Ioan Costin, Ing. Mircea Drăgan, Ing. Sanda Cirţiu, Arhitecţii Guttmann Szobolcs şi Kulcsar Andracz au primit Medalia Cultgurală “Nicolae Steinhardt”. De asemenea, 20 de personae implicate în proiect au fost răsplătite cu Medalia Culturală “Nicolae Steinhardt”.

Andrei Fărcaş,

redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”