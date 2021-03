Înaintea bilanţului zilnic s-a activat Ro-Alertul în Satu Mare! Situaţia COVID-19

Înaintea bilanţului zilnic din 18 martie 2021 s-a activat Ro-Alertul pe telefoanele din municipiul Satu Mare.

Mesajul primit de sătmăreni:

„Atentie ! In localitatea dumneavoastra, nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-COV-2) este ridicat. RESPECTATI masurile sanitare pentru a nu va pune viata in pericol, a dumneavoastra sau a celor din jur. Purtati corect MASCA, acoperind nasul si gura in spatiile publice inchise si deschise. Pastrati DISTANTA si evitati aglomeratiile. Mentineti IGIENA MAINILOR si DEZINFECTATI-VA dupa atingerea obiectelor, evitati contactul cu suprafetele comune. INCURAJATI persoanele din apropierea dvs. sa respecte cu strictete regulile! ISU SATU MARE”

****

Până în prezent, în judeţul Satu Mare s-au înregistrat 9982 vindecări şi 239 decese cauzate de coronavirus. Persoana decedată în ultimele 24 de ore este un bărbat în vârstă de 82 de ani, la Spitalul Municipal Carei, cu multiple comorbidităţi.

Până în prezent au fost efectuate 75.676 teste, din care 471 în cursul zilei precedente. La nivelul judeţului Satu Mare, în data de 18 martie 2021, se află 626 de persoane izolate şi 409 persoane în carantină la domiciliu sau la locatia declarată.

Campania de vaccinare împotriva COVID-19 – situaţia la data de 18 martie 2021:

– numărul total de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore: 842

– numărul total de persoane vaccinate: 23.364

– numărul de reacţii adverse în ultimele 24 de ore: 0

– număr total de reacţii adverse: 7, reacţii locale

În perioada 17.03.2021, ora 07:15 – 18.03.2021, ora 07:15, prin punctele de frontieră pe sensul de intrare în ţară s-au prezentat 1484 persoane, dintre care 104 persoane au intrat în carantină la domiciliu iar 1380 persoane fac excepţie de la măsura de carantinare dispusă de DSP.

***

Până astăzi, 18 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 881.159 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 794.950 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 6.174 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Judeţ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidenţa înregistrată la 14 zile 1. Alba 17038 118 3,21 2. Arad 18936 130 2,60 3. Argeş 22368 97 1,45 4. Bacău 21802 115 1,44 5. Bihor 23197 136 2,34 6. Bistriţa-Năsăud 9488 78 1,57 7. Botoşani 11844 68 1,53 8. Braşov 35861 284 4,42 9. Brăila 10638 83 1,95 10. Buzău 10161 39 1,02 11. Caraş-Severin 8913 34 1,38 12. Călăraşi 8183 36 1,47 13. Cluj 44436 281 3,97 14. Constanţa 35288 271 3,36 15. Covasna 6390 56 1,42 16. Dâmboviţa 19319 109 2,32 17. Dolj 21700 166 2,17 18. Galaţi 22072 98 1,92 19. Giurgiu 8767 57 2,53 20. Gorj 7998 72 2,26 21. Harghita 6635 36 0,94 22. Hunedoara 17777 97 3,46 23. Ialomiţa 8839 63 1,67 24. Iaşi 36178 314 1,97 25. Ilfov 35177 416 5,79 26. Maramureş 18592 106 2,33 27. Mehedinţi 6655 49 1,71 28. Mureş 19093 119 1,54 29. Neamţ 15360 104 1,81 30. Olt 12175 82 1,32 31. Prahova 28636 141 1,34 32. Satu Mare 11059 82 2,35 33. Sălaj 9018 64 3,05 34. Sibiu 21628 91 2,48 35. Suceava 22108 45 1,04 36. Teleorman 10789 75 1,89 37. Timiş 45101 447 5,90 38. Tulcea 6840 25 1,28 39. Vaslui 13900 56 1,32 40. Vâlcea 13213 122 2,55 41. Vrancea 8880 36 1,20 42. Mun. Bucureşti 143528 1005 4,57 43. Cazuri noi nealocate pe judeţe 5579* 271 TOTAL 881.159 6.174

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 1.056 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuţia pe judeţe a acestor cazuri o regăsiţi în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEŢ Probe pozitive la retestare 1 ALBA 10 2 ARAD 22 3 ARGEŞ 21 4 BACĂU 18 5 BIHOR 16 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 5 7 BOTOŞANI 17 8 BRĂILA 4 9 BRAŞOV 40 10 BUZĂU 13 11 CĂLĂRAŞI 14 12 CARAŞ-SEVERIN 4 13 CLUJ 24 14 CONSTANŢA 169 15 COVASNA 5 16 DÂMBOVIŢA 19 17 DOLJ 29 18 GALAŢI 24 19 GIURGIU 18 20 GORJ 36 21 HARGHITA 4 22 HUNEDOARA 45 23 IALOMIŢA 4 24 IAŞI 51 25 ILFOV 32 26 MARAMUREŞ 12 27 MEHEDINŢI 8 28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 107 29 MUREŞ 36 30 NEAMŢ 35 31 OLT 15 32 PRAHOVA 22 33 SĂLAJ 8 34 SATU MARE 17 35 SIBIU 17 36 SUCEAVA 7 37 TELEORMAN 33 38 TIMIŞ 60 39 TULCEA 6 40 VÂLCEA 13 41 VASLUI 1 42 VRANCEA 15 Total 1056

Până astăzi, 21.877 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 17.03.2021 (10:00) – 18.03.2021 (10:00) au fost raportate 90 de decese (42 bărbaţi şi 48 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Alba, Argeş, Arad, Bacău, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Ilfov şi Bucureşti.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 31 decese la categoria de peste 80 de ani.

83 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, 5 pacienţi decedaţi nu au prezentat comorbidităţi, iar pentru 2 pacienţi decedaţi nu au fost raportate comorbidităţi până în prezent.

În unităţile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.478. Dintre acestea, 1.286 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 6.417.364 de teste RT-PCR şi 474.239 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.564 de teste RT-PCR (17.978 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 9.586 la cerere) şi 10.821 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 58.387 de persoane confirmate cu infecţie cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 15.290 de persoane se află în izolare instituţionalizată. De asemenea, 54.352 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituţionalizată se află 85 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 4.832 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 587 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ziua de 17 martie, 4.598 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 815.470 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliţiei, a fost întocmit, ieri, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetăţenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaţionalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecţie sanitară. Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, şi repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.