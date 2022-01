În viziunea PSD România este un stat filantropic

Liberalismului de faţadă al PNL, PSD îi opune un populism făţiş. În numele unei prezumtive creşteri a nivelului de trai al poporului, incluzând aici uriaşa clientelă politică bugetată din plin de ani şi ani de zile, PSD se opune oricărei restructurări a aparatului de stat.

România şi-a construit un stat la baza căruia stau principiile unui socialism desuet, dar aducător de voturi datorită perpetuării sărăciei.

Procentul mare obţinut de PSD la fiecare rând de alegeri nu este decât reflexul unei societăţi dependentă de bunăvoinţa statului care în viziunea politicilor de stânga nu are alt rol decât de a da. PSD dă salarii mai mari, PSD dă pensii mai mari, PSD dă alocaţii mai mari, PSD cere eliminarea TVA. Are PSD un sac de bani ca Moş Crăciun? Nu are. Banii pe care-i tot promite PSD provin doar din impozitele şi taxele adunate de la agenţii economici. În plus, în momente de criză, din împrumuturi. Urmare a politicilor populiste, România nu se poate împrumuta decât la dobânzi foarte mari.

Procentele sunt edificatoare pentru lipsa de încredere faţă de modul în care îşi construieşte România bugetul.

Nici Ungaria nu stă mai bine. Iată clasamentul celor mai scumpe împrumuturi din UE. România se împrumută la o dobândă de 5,37%, Ungaria -4,40%, Polonia – 3,35%, Cehia -2,62%. Bulgaria având un regim finaciar-economic special sub supravegherea FMI, cu un curs valutar fix, se împrumută la 0,44%, dar cu toate acestea bulgarii au cel mai mic venit lunar din UE. În anul 2023 Bulgaria va adopta moneda euro.

Sunt ţări care se împrumută la dobândă negativă. Danemarca minus 0,08%, Luxemburg minus 0,22%, Olanda minus 0,32%, Germania minus 0,38%. Cum să concurezi cu aceste ţări care în loc de dobânzi primesc bonusuri?

Asta înseamnă egalitatea, solidaritatea între statele UE. În aceste condiţii de inegalitate strigătoare la cer, cât poate dăinui un stat filantropic pe care îl practică PSD? Statul filantropic, statul care tot dă, nu este decât o umbră a fostului stat visat de Nicolae Ceauşescu.

La suprafaţă totul se reduce la populism, iar în profunzime la inginerii financiar-economice pentru supravieţuirea de la un an la altul, de la un buget la altul. Statul român se menţine recurgând la creşterile de preţuri, prin împrumuturile luate la dobânzi care împovărează ţara pentru zeci de ani. PSD refuză să vadă această realitate şi continuă tradiţia pomenilor electorale.

Totuşi, de unde vin banii, cum reuşeşte România să supravieţuiască? Răspunsul este simplu: din impozite şi taxe tot mai apăsătoare pentru agenţii economici şi pentru salariaţi. Cine altcineva decât firmele private pot vira sume în sacul fără fund al statului?

Bugetul statului este alimentat de agenţii economici, de firmele mijlocii şi mici, care dau locuri de muncă, de giganţii economici, care de asemenea creează locuri de muncă şi alimentează bugetul. Cei peste 1,3 milioane de bugetari îşi au rolul lor, adună taxe şi impozite, controlează, dau amenzi, dar nu produc prin ei înşişi nici măcar o bucată de pâine sau o ciocolată. Performanţa în sistemul bugetar se măsoară prin banii care îi adună la buget în urma controalelor, amenzilor etc. etc.

Din punctul de vedere al populaţiei bugetarii sunt cetăţeni de primă mână, privilegiaţi în raport cu poporul în numele căruia un partid ca AUR pretinde că acţionează.

Forţa electorală a PSD constă în manipularea acestui sistem prost construit, dar bun de stors voturi din el.

Dacă cei mai mulţi dintre români sunt menţinuţi în starea de sărăcie, este normal să fie reduşi la o simplă masă de vot pentru PSD. Pentru că PSD este partidul care dă. Din acest punct de vedere se înţelege de ce PNL susţine investiţiile. Problema este că nu face acest lucru concomitent cu o restructurare din temelii a statului filantropic.

Dimpotrivă, cu excepţia notabilă a lui Ilie Bolojan, preşedinte CJ Bihor, niciun liberal nu a făcut nici cel mai mic gest de a reforma instituţiile publice.

Cât timp a condus guvernul şi primul ministru liberal Florin Cîţu a mărit aparatul bugetar. A demonstrat prin cifre acest lucru PSD după ce a ajuns la guvernare. Deci pentru actualul preşedinte PNL liberalismul nu este o credinţă, ci doar un fel de a face tot o politică populistă.