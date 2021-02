În urma negocierilor, Satu Mare va avea prefect UDMR

După mai multe săptămâni de negociere, liderii coaliţiei au împărţit funcţiile de prefect şi subprefect din toate judeţele şi din Capitală. Potrivit unor surse participante la negocierie, decizia a fost luată prin sistemul de tragere, PNL fiind primul partid care a ales, optând pentru judeţul Sibiu. USR PLUS a ales Bucureştiul, iar funcţia de prefect va merge la PLUS. De asemenea, USR PLUS a mai obţinut judeţul Timiş.

Unul dintre fiefurile PNL, judeţul Cluj, va avea prefect de la UDMR. PNL a obţinut şi mult râvnitul judeţ Bihor.

PNL: Alba, Bistrita Nasaud, Brasov, Bihor, Botoşani, Călăraşi, Caraş, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, Vrancea.

USR PLUS: Argeş, Bacău, Brăila, Bucureşti, Buzău, Galaţi, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Maramureş, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui.

USR îşi va numi oamenii în 9 judeţe: Argeş, Bacău, Brăila, Galaţi, Gorj, Ialomiţa Maramureş, Suceava şi Timiş, în timp ce PLUS a obţinut 4 judeţe şi Capitala: Bucureşti, Buzău, Harghita, Tulcea şi Vaslui.

UDMR: Arad, Cluj, Covasna, Sălaj, Satu Mare.

De asemenea, PNL va avea 47 de subprefecţi, USR PLUS -28 şi UDMR – 10.

Astfel, iată că la Satu Mare, UDMR are preşedinţia Consiliului Judeţean, primăria reşedinţei de judeţ ;i prefectura.

Cel mai probabil, în funcţia de prefect va fi numit actualul subprefect, Altfatter Tamas. Subprefecţi vor fi din partea USR şi PNL.