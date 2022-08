În sistemul bancar românesc se înregistrează profit maxim la intermediere financiară minimă

Sistemul bancar din România a marcat un profit record de 4,8 miliarde de lei în primul semestru din 2022, în creştere cu circa 15% faţă de primele şase luni din 2021, reiese din calculele CursdeGuvernare pe baza datelor Băncii Naţionale a României (BNR).

Piaţa locală continuă să fie una dintre cele mai profitabile din Europa, chiar dacă profitul sistemului bancar nu vine dintr-o creştere la fel de consistentă a intermedierii financiare (raportul dintre activele băncilor – în principal credite – şi PIB, relevant pentru determinarea amprentei sistemului bancar la nivelul unei economii).

Veniturile din dobânzi, peste două treimi din veniturile băncilor din România

Activele nete ale sistemului bancar local au urcat la 664,4 miliarde de lei la sfârşitul lunii iunie, iar rentabilitatea activelor s-a situat la 1,45%. Profitabilitatea activelor sectorului bancar din România este printre cele mai ridicate din Europa, de aproape trei ori peste media Uniunii Europene (de 0,5% în decembrie 2021). Valori superioare au fost înregistrate de sistemele bancare din regiune – cele din Ungaria şi Bulgaria – se arată în raportul Euro Monitor, publicat de BNR.

Pe de altă parte, România este pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte gradul de intermediare financiară. Ponderea activelor sistemului bancar în PIB era de sub 60% la nivelul anului 2021, semnificativ sub media europeană, de 246% din PIB, cât şi sub nivelul înregistrat de ţările din regiune.

Veniturile nete din dobânzi reprezintă cea mai importantă sursă de venituri pentru băncile din România şi are o pondere de peste două treimi în totalul veniturilor, peste media europeană, de 55% în decembrie 2021, ”aspect care denotă şi gradul redus de sofisticare a produselor bancare locale şi care explică, în parte, nivelul scăzut de intermediere”, se arată în raportul citat.

Unul dintre marii plătitori de dobânzi este statul.

Deşi dobânzile din piaţă au crescut, creditarea s-a menţinut robustă

Avansul inflaţiei s-a tradus prin majorări de dobânzi-cheie de politică monetară peste tot în lume, cu scopul de a reduce ritmul ameţitor de creştere a preţurilor. În România, BNR a reluat ciclul de creştere a ratei cheie încă din octombrie 2021, Europa Centrală şi de Est confruntându-se mai repede cu creşteri ale ratelor inflaţiei. De atunci, dobânda-cheie a crescut cu patru puncte procentuale, la 5,5% începând din august. Deşi dobânzile din piaţă i-au urmat imboldul, creditarea s-a menţinut robustă.

Creditul bancar a cunoscut un avans de două cifre în primul semestru, principalul motor fiind, potrivit raportărilor băncilor, creditele corporate, susţinute de programele guvernamentale de garantare (introduse în contextul pandemiei şi continuate în contextul temerilor privind o eventuală încetinire economică).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iunie 2022 cu 2,2% faţă de mai 2022 (1,4% în termeni reali), până la nivelul de 352,8 miliarde de lei. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 17,5% (2,1% în termeni reali).

Şi statul a contribuit la rotunjirea profiturilor bancilor

Creşteri s-au înregistrat şi pe segmentul creditului guvernamental. Acesta a marcat un avans de 0,2% în iunie faţă de mai, până la 164,2 miliarde de lei. În raport cu iunie 2021, acesta a crescut cu 3% (-10,5% în termeni reali).

Această creştere s-a produs în contextul în care statul se împrumută la costuri tot mai mari. Dobânda medie pe termen lung – referinţă a nivelului de încredere a investitorilor în evoluţia unei economii – a urcat în iunie la 8,74% pe an, de departe cel mai ridicat nivel din UE.

Statul are un necesar de finanţare de peste 145 de miliarde de lei în 2022, o bună parte din acesta fiind obţinut de la băncile prezente la nivel local, în ciuda faptului că expunerea acestora este la limita superioadă.

Ponderea creanţelor asupra sectorului guvernamental în activele agregate ale sistemului bancar din România a crescut considerabil de la debutul pandemiei, până la 22,9% în martie 2022, cea mai ridicată din UE.