În Satu Mare sunt 887 de localuri în care se poate consuma alcool

Medical Research Council, citat de publicaţia Health Psychology, a realizat un studiu în urma căruia a rezultat concluzia că pentru sănătatea mentală a bărbaţilor este benefic a merge la bar pentru a bea cu prietenii. Studiul a făcut câţiva domni fericiţi. Nu puţini, la cât de multe baruri sunt de pildă în Satu Mare.

În judeţ, în total, potrivit datelor puse la dispoziţie de reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor (DSVSA), sunt 887 de baruri. Multe, puţine? E o cifră care se schimbă mai mereu, ne spune dr. Cornel Bancoş, unii încercându-şi norocul în afaceri şi deschizând un băruleţ, fie el cât de mic, alţii punând lacătul pe uşa micii afaceri poate pentru că “setea” din zona pe care o deservea s-a stins.

La crâşmele de cartier, acelea mai micuţe, nu neapărat ascunse la vedere, cu două mese şi patru scaune, forfota e mare de bună dimineaţa. Majoritatea băruleţelor în care oamenii obişnuiesc să bea o „amestecată” pe stomacul gol deschid cu noaptea-n cap, la 6. Şi nu pentru cafea, cu siguranţă.

Revenind la studiul britanicilor, se spune că poveştile de la paharul pe care îl beau bărbaţii cu prietenii lor îi ajută să se deschidă emoţional şi le mai şi ridică moralul. Şi au domnii şi scuza perfectă, numai bună când le spune nevasta că stau mai mult în crâşmă decât acasă.

Plimbarea noastră hai-hui prin cartiere în căutarea micilor ABC-uri cu profil alimentar ne-a adus în prim plan foarte multe baruri, mai mici, mai mari, mai selecte sau dimpotrivă, un fel de dughene. În funcţie de zonă, evident, şi de vârsta sătmărenilor ce locuiesc în zona cu pricina. În Micro 14, în 15 şi 16 am remarcat oameni trecuţi bine de 65 de ani care de bună dimineaţă stăteau la un pahar de vorbă pe terasele unor crâşme în care cu siguranţă că la cea mai mare căutare e vodca ieftină. În Micro 17 am remarcat mai multe baruri mai moderne, să le spunem aşa, unde dimineaţa chiar se bea cafea şi pe terase erau tineri fără o cinzacă în faţă. În general, crâşmele de cartier sunt ţinute în spate de consumatorii de tării. Au ieşit la pensie şi nu au renunţat la obiceiul bine întipărit de a da repede pe gât o tărie şi a merge iute mai departe. Oameni care au muncit o viaţă în fabrică şi la ieşirea din schimbul în care munceau se opreau cu colegii la un pahar înainte de a ajunge acasă. Cam aceştia sunt clienţii de bază ai crâşmelor de cartier. Înainte de masă tărie, după-masă spre seară poate şi o bericică, două.

Generaţiile de azi, copii ai anilor 1980 – 1990, nu merg la crâşmă pentru vodcă de duzină sau amestec de vodcă cu lichior. Iar tinerii care au acum 20 de ani beau altceva decât au băut când ieşeau în discotecă tinerii născuţi în anii 80. Acum se bea vodcă, whiskey, atunci se consuma vin, bere, Floris, o Busuioacă de Bohotin, oricum ceva mult mai uşor, mai scăzut în grade decât acum.

“Explozia” de baruri în oraşul de pe Someş a fost în anii ‘90

Revenind la anii 1990, după Revoluţie, când foarte multă lume a “gustat” din fructul numit privatizare, ne amintim că atunci erau mult mai multe baruri, pe unele străzi de cartiere se vindea în poartă alcoolul, patronii având poate doar o masă, un pahar gradat şi paharele în care puneau băutura. Curgea vodca, lichiorul şi romul, pe care să nu cumva să îl detronăm acum. Îşi are şi el “fanii” săi. Cert este că băuturile ieftine, foarte ieftine chiar, au mers dintotdeauna. În zilele noastre, cu 1 leu şi 50 de bani la o crâşmă de cartier sătmăreanul dă imediat pe gât 100 de mililitri de vodcă, lichior sau rom, din acelea la flacon, de duzină. Pentru pretenţioşi, că aşa sunt consideraţi cei care scot din buzunar 6 sau 7 lei pentru aceeaşi cantitate de alcool, există vodcă, pălincă sau cognac, lichioruri ori tării fel de fel cu nume cunoscute şi care îşi fac şi reclamă la televizor, cum ne spunea un bătrânel pe o terasă din Micro 16.

56% dintre români preferă berea, 28% vinul, iar 16% băuturile spirtoase

Românii sunt în general consideraţi tare mari consumatori de alcool.

O spun studiile, şi nu cele făcute de cercetători britanici, ci statisticile oficiale ale unor mari institute de sănătate de talie mondială. Luna trecută, iunie, a fost marcată în ţara noastră Luna naţională a informării despre efectele consumului de alcool. Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Sănătăţii şi alte entităţi au prezentat şi organizat diverse acţiuni în comunitate menite să testeze populaţia cu privire la consumul personal de alcool. Adică, să vadă la final, după colectarea datelor statistice din toate colţurile ţării, ce fel de băutori sunt românii, cumpătaţi sau dimpotrivă.

Cel mai recent raport asupra alcoolului şi sănătăţii al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că în 2016, în lume, 2,3 miliarde de oameni erau consumatori regulaţi de alcool. La nivel global, consumul mediu de alcool raportat exclusiv la populaţia băutoare este de 32,8 grame de alcool pur pe zi, 44,8% din acesta fiind consumat sub formă de băuturi spirtoase, 34,3% sub formă de bere şi 11,7% sub formă de vin.

OMS: 1,3% din populaţia României în vârstă de 15 ani şi peste este dependentă de alcool

În Europa, din aceeaşi analiză, reiese că 58 de milioane de persoane intră în categoria de mari băutori, iar 23 de milioane de persoane sunt dependente de alcool din care 5,4% bărbaţi cu vârsta între 18 şi 64 de ani şi 1,5% sunt femei. Cel mai recent raport al OMS arată că în România mai puţin de unul din zece foşti băutori renunţă la alcool şi aproape 70% din populaţia cu vârsta peste 15 ani a consumat alcool în ultimele 12 luni. Datele OMS pentru anul 2016 spun că 1,3% din populaţia României în vârstă de 15 ani şi peste este dependentă de alcool. Din acest procent, 2% sunt bărbaţi, iar 0,6% femei. 56% dintre români preferă berea, 28% vinul, iar 16% băuturile spirtoase. Românii beau 26,6 litri de alcool pe persoană pe an. Acesta este consumul raportat exclusiv la populaţia băutoare. 67% dintre românii ce consumă alcool în exces sunt bărbaţi, iar 31% femei.

Alcoolul dăunează grav sănătăţii, arată OMS: în fiecare an, mai mult de trei milioane de decese sunt asociate alcoolului. În România, în 2017, nivelul mortalităţii datorate alcoolului a fost de 44,33 de decese la 100.000 de locuitori în rândul populaţiei de 15 – 49 ani, de 308 decese la 100.000 de locuitori la grupa 50 – 59 ani şi de 793 de decese la 100.000 de locuitori la populaţia peste 70 de ani.