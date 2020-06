În România sunt 4,1 milioane de copii care sunt sărbătoriţi în 1 Iunie

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, Institutul Naţional de Statistică (INS) aduce în atenţia publică câteva date statistice interesante.

În data de 1 ianuarie 2020, numărul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, care aveau domiciliul în România, a fost de 4,1 milioane, în scădere cu 42.000 comparativ cu anul anterior.

Câteva date statistice de 1 iunie:

1. Sunt mai mulţi băieţi decât fete. Ponderea băieţilor în segmentul de populaţie mai mică de 18 ani a fost, în ultimii ani, superioară (51,4%), comparativ cu cea a fetelor de aceeaşi vârstă;

2. Cei mai mulţi copii locuiesc la oraş, dar copiii de la sat au o pondere mai mare în populaţia rurală. La 1 ianuarie 2020, în mediul urban aveau domiciliul 52,6% din numărul copiilor sub 18 ani, aceştia reprezentând 17,4% din totalul populaţiei urbane. In mediul rural, minorii au reprezentat 20,3% din totalul populaţiei rurale.

3. Pe regiuni, Moldova are cei mai mulţi copii, ca pondere în populaţie. Cea mai mare pondere a copiilor de 0-18 ani s-a înregistrat în regiunea Nord–Est (20,7% din populaţia totală a regiunii), iar cea mai scăzută în Sud-Vest Oltenia (17,1%).

4. Pe judeţe, ponderea cea mai mare a copiilor sub 18 ani în populaţia după domiciliu a fost în judeţele Suceava (22,3%), Iaşi (21,4%) şi Bistriţa-Năsăud (21,1%). La polul opus, se află judeţele Vâlcea, Hunedoara, Brăila cu o pondere de 16,2% a minorilor în totalul populaţiei cu domiciliul în judeţ.

5. Cele mai puţine naşteri din ultimii 50 de ani. În anul 2019 s-au născut 188 de mii de copii;

6. În anul 2019, rata de fertilitate a scăzut faţă de anii anteriori, ajungând la 35,3 născuţi-vii la 1.000 femei de vârstă fertilă (15-49 ani);

7. Cele mai ridicate rate ale natalităţii înregistrate în anul 2019, au fost în regiunile Bucureşti-Ilfov (9,4 născuţi-vii la 1.000 locuitori), Nord-Vest (9,3 născuţi-vii la 1.000 locuitori) şi Centru (9,1 născuţi-vii la 1.000 locuitori), iar cele mai scăzute rate de natalitate s-au înregistrat în regiunile Sud-Est (7,6 născuţi-vii la 1.000 locuitori) şi Sud-Vest Oltenia (7,4 născuţi-vii la 1.000 locuitori);

8. La începutul anului şcolar 2019/2020, populaţia şcolară era de 3,5 milioane, cuprinsă într-o reţea de învăţământ cu 7.001 unităţi şi 234 mii de cadre didactice;

9. Din totalul populaţiei şcolare, numărul copiilor din creşe şi grădiniţe era de 548 mii, al elevilor din clasele primare şi gimnaziale de 1,6 milioane, iar al celor din învăţământul liceal de 618 mii;

10. Pentru aceeaşi perioadă de referinţă, gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară a fost de 72,1%.