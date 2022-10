În Oraşul Ulmeni din Maramureş s-a inaugurat un nou pod peste Someş

Sâmbătă şi duminică, 1 şi 2 octombrie, în oraşul Ulmeni – judeţul Maramureş s-a desfăşurat cea de a zecea ediţie a Festivalului Toamna Someşeană. Punctul culminant al manifestării a fost inaugurarea podului peste Someş, un eveniment mult aşteptat de întreaga comunitate.



Evenimentele de la Ulmeni au debutat sâmbătă cu manifestări sportive şi culturale. Pe terenul de fotbal de la Ulmeni a avut loc cupa Toamna Someşeană la fotbal, iar la Centrul de Cultură şi Artă au avut loc expoziţii şi prezentări de carte, la care a participat şi scriitorul sătmărean Radu Ulmeanu, originar din Ulmeni. Într-un cadru larg, a fost prezentat volumul “Glasul unui gând devenit mărturie peste timp” închinat profesoarei Aurora Puşcaş la aniversarea vârstei de 65 de ani.

De asemenea, în sediul centrului Cultural a fost amenajată o expoziţie cu roadele toamnei realizată de elevi din localitate dar şi o expoziţie de fotografii realizate de artistul Koncz Attila.

Parada costumelor populare

Duminică, localnici şi oficialităţi au participat la slujba oficiată de preotul paroh Dumitru Giurgiu, după care încolonaţi, într-o paradă a costumelor populare, s-au deplasat pe jos până la noul pod peste Someş. În fruntea alaiul a fost Fanfara Municipală Baia Mare condusă de Florin Mătăsaru, care a impus ritmul deplasării. La evenimentele de duminică au participat ministrul Muncii Marius Budăi, deputaţii PSD Gabriel Zetea şi Gheorghe Şimon, subprefectul Crina Chilat, primarul Lucian Morar, alţi primari din Maramureş.

Momentul inaugurării a avut loc la mijlocul podului iar panglica inaugurală a fost tăiată de elevi de la Consorţiul Şcolar George Pop de Băseşti, după ce oficialităţile au fost invitate să se servească din pâinea adusă de două tinere îmbrăcate în frumoase costume populare. Sute de localnici au ţinut să participle la acest moment istoric. După o scurtă slujbă de sfinţire, cu toţii s-au deplasat la scena amplasată la baza podului, pe malul drept al Someşului.

Pe scenă au urcat prima dată elevi de la Liceele Teoretice George Pop de Băseşti din Ulmeni, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Baia Mare, Satu Mare şi Târgu Lăpuş, care au prezentat un scurt program artistic. Toţi directorii acestor licee au primit diplome pentru contribuţia deosebită adusă la conservarea şi valorificarea folclorului în cadrul sărbătorii oraşului Ulmeni, Toamna Someşeană. Este vorba despre Aurora Puşcaş – preşedinta Fundaţiei Sfântul Anton de Padua Ulmeni, directoarea Liceului Teoretic George Pop de Băseşti Ulmeni, Alexandra Covaciu – director educativ al liceului din Ulmeni, Valer Dumitraş – director adjunct al liceului din Ulmeni, Ionuţ Codre – director al Liceului Teoretic George Pop de Băseşti Sighetu Marmaţiei, Dana Covaci – directoare a Liceului Teoretic George Pop de Băseşti Baia Mare, Ana Andreica – directoare a Liceului Teoretic George Pop de Băseşti Vişeu de Sus, Mihaela Sălceanu – directoare a Liceului Teoretic George Pop de Băseşti Satu Mare, Mihaela Zima – directoare a Liceului Teoretic George Pop de Băseşti Târgu Lăpuş.

A urmat premierea cuplurilor cu 50 de ani de căsnicie, moment la care a urcat pe scenă şi ministrul Marius Budăi. El i-a mulţumit primarului Lucian Morar pentru onoarea de a fi invitat iar pe vârstnicii prezenţi pe scenă i-a felicitat, urându-le viaţă lungă în continuare. Totodată a anunţat că va face tot posibilul pentru a îndrepta viaţa celor peste 5 milioane de pensionari, prin mărirea veniturilor de la 1 ianuarie 2023.

Programul artistic a continuat la scenă până la căderea nopţii, când localnicii au avut parte şi de un frumos spectacol cu focuri de artificii, realizat şi în seara de sâmbătă. Pe perioada manifestărilor circulaţia pe noul pod a fost închisă, deoarece traficul pietonal a fost intens în cele două zile de sărbătoare. De luni, traficul auto a fost deschis, noul pod scurtând de pildă drumul spre Baia Mare cu aproximativ 16 km.

Podul a fost construit în 7 ani

Deşi trebuia finalizat în 2017, la doi ani de la debutul lucrărilor (2015), podul a fost gata abia după şapte ani, din cauza a nenumărate probleme, inclusiv insolvenţe. Este al doilea pod peste Someş inaugurat în acest an, după cel de la Pomi – Seini, dat în circulaţie în 14 aprilie. Valoarea lucrărilor s-a ridicat la 10 milioane de lei. Construcţia are mai bine de 100 metri deschidere peste luciul de apă, fără niciun pilon de susţinere, fiind doar suprastructura metalică, şi nu are limită de tonaj. De asemenea, podul măsoară peste 14 metri lăţime, cu două benzi rutiere, câte una pe sens, plus alte două pietonale.

“Acest pod uneşte cel puţin două ţări din Maramureş, Tara Codrului şi Ţara Chioarului. Dar uneşte şi Sălajul cu Maramureşul, chiar Satu Mare cu Maramureşul. Un pod pe care şi l-au dorit generaţii întregi de locuitori ai acestor meleaguri, care până acum au trecut Someşul cu bacul”, a declarat pentru Informaţia TV Lucian Morar, primarul oraşului Ulmeni.